كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
1117 متقدم.. جبران يشهد اختبارات برنامج سفراء العمل بمقر الوزارة

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

شهد وزير العمل محمد جبران اليوم بمقر الوزارة جانبًا من اختبارات المتقدمين للدفعة الأولى لبرنامج "سفراء العمل"، الذي أطلقته الوزارة بهدف تأهيل جيل من الشباب القادر على تعزيز ونشر مفاهيم العمل اللائق ومفاهيم السلامة والصحة المهنية، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة،  بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد جبران حرصه على حضور المقابلات الشخصية، ومتابعة جميع مراحل التنفيذ بدءًا من استقبال الطلبات وحتى اختيار الشباب الذين سيكونون صوت التطوير والمستقبل الرقمي وسيمثلون صوت الشباب داخل مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أنه تم غلق باب التقديم في 12 ديسمبر الجاري بعد استقبال 1117 طلب التحاق من جميع محافظات الجمهورية، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الشباب لجهود الدولة نحو تمكينهم ومشاركتهم بفاعلية في قضايا العمل.

وأوضح وزير العمل أن البرنامج التدريبي سيتم تنفيذه على مدار ثلاث أيام يليه تنفيذ حملات توعوية بمختلف المحافظات خلال ٣ أشهر، إلى جانب استثمار مهارات ومقترحات المشاركين في البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرشحين الذين سيتم اختيارهم لخوض المقابلات النهائية سيتم إخطارهم تباعًا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف، مع التزام الوزارة بإتاحة فرص متكافئة للجميع والإعلان لاحقًا عن بدء التقديم للدفعة الثانية من البرنامج خلال الشهر المقبل.

حضر المقابلات كلا من سيد الشرقاوي مدير عام التفتيش بوزارة العمل، محمد منتصر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة ومحمود ممتاز منسق البرنامج.

وزير العمل سفراء العمل محمد جبران

