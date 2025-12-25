محافظ جنوب سيناء يعزز توثيق كنوز سيناء بمكتبة أفلام وثائقية

يبحث اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنتاج مكتبة أفلام وثائقية لإبراز التراث الإنساني والطبيعي بسيناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

ويستقبل المحافظ، ممثلي إحدى شركات الإنتاج السينمائي بحضور لجنة من مستشاريه، حيث يناقش أوجه التعاون المشترك، ودور المحافظة في دعم رؤية الشركة الهادفة إلى توثيق التراث الإنساني، وإبراز مكانة أرض سيناء المقدسة، وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية فريدة تعكس هويتها التاريخية والحضارية.

ويشهد اللقاء عرض مقتطفات من الأعمال السينمائية التي قدمتها الشركة، والتي سبق ترشيحها والمشاركة بها في عدد من كبرى المهرجانات الدولية للأفلام الوثائقية، بما يؤكد المستوى المهني والفني المتميز للأعمال المقترحة.

ويُختتم اللقاء بإهداء محافظ جنوب سيناء فيلمًا وثائقيًا من إنتاج الشركة عن مهرجان الهجن التراثي بمضمار شرم الشيخ الدولي، تمهيدًا لعرضه للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويوضح أحد مؤسسي الشركة أن إنشاء هذه المكتبة الوثائقية يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز شعور المواطن السيناوي بالانتماء، وتسليط الضوء عالميًا على الكنوز الإنسانية والطبيعية التي تتمتع بها سيناء، من خلال عرض هذه الأعمال في المهرجانات السينمائية الدولية، إلى جانب القنوات التلفزيونية والمنصات العالمية، بما يسهم في دعم قطاعات السياحة والاستثمار بالمحافظة.

ويؤكد اللواء الدكتور خالد مبارك دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى النهوض بحياة المواطن السيناوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها.