رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو.. وزير التعليم : 17 قرارا لحماية الطلاب وخطة للإصلاح وانهاء نظام الفترتين بالمدارس.. ومفاجأة في حالة طقس اليوم

هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2025 في مصر.. فيديو
رصد برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار الذهب في السوق المحلية،حيث جاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا للبرنامج:


شتاء هادئ نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف تفاصيل طقس اليومين المقبلين
تشهد البلاد خلال اليومين الحاليين أجواءً شتوية مستقرة إلى حدٍّ كبير، في ظل سيطرة مرتفع جوي ساهم في اعتدال الطقس وزيادة فترات سطوع الشمس.


أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 25 ديسمبر 2025 |فيديو
 

أولادنا فوق الجميع.. وزير التعليم : 17 قرار لحماية الطلاب وخطة للإصلاح وانهاء نظام الفترتين بالمدارس
في ظل الجدل المتزايد حول أوضاع التعليم وحماية الطلاب داخل المدارس، كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من القرارات الحاسمة لضمان أمن وسلامة الأطفال، مؤكدًا أن أي اعتداءات تُعد حالات فردية مرفوضة تمامًا ولا تهاون فيها.


أطعمة صحية تسبب أضرارًا عند تناولها في توقيت خاطئ..استشاري توضح |فيديو
حذّرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من تقديم بعض الأطعمة للأطفال في سن مبكرة، حيث قد تسبب مشاكل صحية.


نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت اليوم قبل سفره للولايات المتحدة
أعلن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت اليوم قبيل سفره للولايات المتحدة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.. تفاصيل مشروع تعديل قانون المرور
يشهد قانون المرور المصري تغييرات مهمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكامه، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة للحد من حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.


إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


رئيس «الوطنية للانتخابات»: نتائج الإعادة عبّرت بصدق عن إرادة الناخبين
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن الناخبين والمرشحين والهيئات القضائية التزموا بالدستور والقانون؛ لتلافي سلبيات ما مضى، وخروج نتائج الانتخابات معبِّرة عن إرادة الناخبين.


الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بمحافظة دمياط
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط، وجاءت النتائج كالتالي:

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

