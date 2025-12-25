أخبار التوك شو.. وزير التعليم : 17 قرارا لحماية الطلاب وخطة للإصلاح وانهاء نظام الفترتين بالمدارس.. ومفاجأة في حالة طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2025 في مصر.. فيديو

رصد برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار الذهب في السوق المحلية،حيث جاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا للبرنامج:



شتاء هادئ نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف تفاصيل طقس اليومين المقبلين

تشهد البلاد خلال اليومين الحاليين أجواءً شتوية مستقرة إلى حدٍّ كبير، في ظل سيطرة مرتفع جوي ساهم في اعتدال الطقس وزيادة فترات سطوع الشمس.



أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 25 ديسمبر 2025 |فيديو



أولادنا فوق الجميع.. وزير التعليم : 17 قرار لحماية الطلاب وخطة للإصلاح وانهاء نظام الفترتين بالمدارس

في ظل الجدل المتزايد حول أوضاع التعليم وحماية الطلاب داخل المدارس، كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من القرارات الحاسمة لضمان أمن وسلامة الأطفال، مؤكدًا أن أي اعتداءات تُعد حالات فردية مرفوضة تمامًا ولا تهاون فيها.



أطعمة صحية تسبب أضرارًا عند تناولها في توقيت خاطئ..استشاري توضح |فيديو

حذّرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من تقديم بعض الأطعمة للأطفال في سن مبكرة، حيث قد تسبب مشاكل صحية.



نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت اليوم قبل سفره للولايات المتحدة

أعلن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت اليوم قبيل سفره للولايات المتحدة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.. تفاصيل مشروع تعديل قانون المرور

يشهد قانون المرور المصري تغييرات مهمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكامه، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة للحد من حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.



إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



رئيس «الوطنية للانتخابات»: نتائج الإعادة عبّرت بصدق عن إرادة الناخبين

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن الناخبين والمرشحين والهيئات القضائية التزموا بالدستور والقانون؛ لتلافي سلبيات ما مضى، وخروج نتائج الانتخابات معبِّرة عن إرادة الناخبين.



الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بمحافظة دمياط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط، وجاءت النتائج كالتالي: