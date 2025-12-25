إنجاز مصر: استهدفنا أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة الأزهر منذ 2016

أكدت الأستاذة رانيا جميل، مدير العمليات بمؤسسة «إنجاز مصر»، اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروعها «سفراء الأزهر»، والتي تمثل أحد أنجح نماذج التعاون المؤسسي في مجال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم، وذلك في إطار دعم التنمية البشرية وتمكين طلاب الجامعات لسوق العمل.



وأوضحت رانيا في كلامها، أن التعاون مع منظمة خريجي الأزهر الشريف انطلق منذ عام 2016، عبر مشروع «سفراء الأزهر»، الذي يعد أحد المشروعات الرائدة في مجال إعداد وتأهيل الطلاب، حيث أسهمت هذه الشراكة على مدار سنوات في تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، التي استهدفت أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية.



وأضافت أن مؤسسة «إنجاز مصر» تركز في برامجها التدريبية على أربعة محاور رئيسية، تشمل: ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والاستعداد لسوق العمل، والتكنولوجيا، وهي محاور تتكامل مع رسالة الأزهر الشريف في بناء الإنسان وتنمية وعيه علميًا وعمليًا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر.



وأشارت إلى أن التعاون مع «سفراء الأزهر» أتاح تقديم هذه البرامج داخل الجامعات والكليات بصورة عملية وتفاعلية، حيث تم نقل المعرفة النظرية إلى تطبيقات واقعية، بما ساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيزهم على التفكير الإيجابي والابتكار.



وفي سياق متصل، كشفت رانيا جميل أن «إنجاز مصر» خلال عام 2025 نجحت في الوصول إلى نحو مليون طالب على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن لـ«سفراء الأزهر» دورًا محوريًا وأساسيًا في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال دعم التعاون المستمر، وتكامل الجهود، والإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في الشباب.



وأعربت رانيا باسم المؤسسة عن فخرها الكبير بهذه الشراكة، مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع الأزهر الشريف كشريك استراتيجي حقيقي، مع السعي الدائم لتطوير البرامج وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وبما يحقق أثرًا مستدامًا على المدى الطويل.



وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر إلى الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والقائمين على مشروع «سفراء الأزهر»، مثمنةً الجهود المبذولة، والدور الكبير الذي يقوم به الطلاب والمنسقون وفريق العمل، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ملهمًا للعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للشباب المصري.