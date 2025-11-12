قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب
الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب
إيمان طلعت

ألقت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، كلمة مؤثرة خلال حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025م، الذي أقيم بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من السفراء وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت خلال كلمتها أن الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أولى الطلاب الوافدين اهتمامًا خاصًّا باعتبارهم قوة ناعمة ورسالة عالمية للأزهر، مشيرة إلى أن الأزهر ظل عبر تاريخه الطويل منارةً للعلم والوسطية وموئلًا للطلاب من شتى بقاع الأرض.

وأوضحت أن الأزهر فتح أبوابه منذ أكثر من ألف عام أمام طلاب العلم من مختلف الجنسيات واللغات والثقافات، فصار نموذجًا فريدًا للتعايش الإنساني والوحدة الروحية، حيث تذوب الفوارق في محراب العلم، وتتوحد القلوب على المحبة والإخاء، مؤكدة أن هذا التنوع هو سرّ تميز الأزهر وخلوده.

وأضافت الدكتورة نهلة أن الأزهر الشريف عمل في السنوات الأخيرة على تطوير البرامج التعليمية والرعاية المقدمة للوافدين، من خلال مراكز متخصصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرامج تدريبية قيادية ودعوية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية ومشروعات ذكية تتيح للطلاب متابعة دراستهم من أي مكان في العالم.

كما أشادت بما قدمه الوافدون خلال دراستهم من نماذج مشرقة في الجد والاجتهاد والالتزام، مؤكدة أن رحلتهم لم تكن طريقًا مفروشًا بالورود، بل مليئة بالتحديات التي تغلبوا عليها بالصبر والعزيمة، حتى استحقوا هذا اليوم المشهود الذي يُتوج سنواتٍ من السعي والمثابرة في طلب العلم وخدمة الرسالة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تنطلق من رؤية أزهرية عميقة تؤمن بأن رسالة الأزهر لا تتوقف عند حدود الوطن، بل تمتد لتشمل العالم كله، مشيدة بما حققه الطلاب الوافدون من إنجازات علمية وفكرية وبحثية متميزة في مجالات متعددة، منها قضايا البيئة والمناخ، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والقيم الإنسانية.

واختتمت كلمتها بتهنئة الخريجين والخريجات على ما حققوه من نجاح وتميّز، مؤكدة أن شهادة الأزهر ليست ورقةً فحسب، بل وسام شرف ومسؤولية، داعية أبناء الأزهر إلى أن يكونوا دعاة للسلام والتسامح، وسفراء للنور والعلم في أوطانهم، يحملون رسالة الأزهر في الاعتدال، والعقل، والرحمة، والعمل الصادق.

حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025م الأزهر شيخ الأزهر نهلة الصعيدي الضويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد