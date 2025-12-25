جامعة بدر بالقاهرة تستضيف النسخة الـ52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا

نظمت جامعة بدر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور اشرف الشيحي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق فعاليات النسخة الثانية والخمسين من المؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا حيث يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي مستقبل الطاقة في مصر ومنظومة الرعاية الصحية في مصر رؤية نحو مستقبل مستدام والاقتصاد المصري في ضوء التحديات العالمية.

وأكد الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ترحيبه بكافة الحضور مقدما الشكر لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا على ما تبذله من جهود مشيرا الى انهم يقدمون أفكارهم ودعمهم المادي على مدى أجيال عديدة.

وأعرب عن أمله في الاستفادة من المخرجات التي يتم تقديمها خلال المؤتمر ووضع خطة تنفيذية واقعية للاستفادة منها على اكمل وجه بما يسهم في تعزيز التنمية في مصر.

من جانبه قال الدكتور اشرف الشيحي رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق إنه سعيد بافتتاح المؤتمر رقم 52 داخل جامعة بدر لافتا إلى أن رؤية الجامعة كانت حريصة على ان يكون المؤتمر مختلفا عما سبق من خلال تناوله محاور الصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وأضاف أن الهدف الأكبر من المؤتمر هو تقديم خطط متميزة للدولة لدعم التنمية والاستدامة معربا عن سعادته باستقبال العلماء المصريين في كندا وأمريكا كأساتذة زائرين وهو ما يعود بالفائدة على المنظومة التعليمية والبحثية.

ووجه الدكتور الشيحي الشكر للدكتور حسن القلا على ما يقدمه من جهود وأفكار تعزز من مكانة الجامعة محليا وعالميا كما قدم الشكر لوزيري الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي على رعايتهما للمؤتمر.

وبصفته قال الدكتور محمد عطالله رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا إن الرابطة تأسست في سبعينيات القرن الماضي وشاركت في العديد من المشروعات الكبرى في مصر موضحا ان مشروعات العام الحالي ترتكز على مجالات الصحة والتنمية.

وقدم عطالله الشكر لوزارة الخارجية المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بدر على استضافة المؤتمر مؤكدا ان المستقبل يشهد مزيدا من التعاون مع جامعة بدر في مختلف المجالات.

بينما أكد الدكتور محمود الصباحي نائب رئيس جامعة بدر لشؤون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة على الاهتمام بمختلف مجالات البحث العلمي وهو ما ساهم في تقدمها بعدد من التصنيفات العالمية الى جانب تعزيز التعاون مع كبرى الجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم.

وقال الصباحي ان مصر قدمت للعالم العديد من النماذج المشرفة في مختلف مجالات العلوم مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور احمد زويل والدكتور مصطفى مشرفة وغيرهم من العلماء مؤكدا ان مصر ساهمت عبر تاريخها في تقدم العلوم عالميا وستستمر في ذلك بفضل ابنائها المخلصين.

فيما قال الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي ان العديد من الشركات العالمية الكبرى بدأت عملها في مصر وهو مؤشر مهم على التقدم الذي يشهده قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف أن هناك حراكا ملحوظا لتوفير الإمكانيات للعلماء والباحثين في مصر فضلا عن استثمارات إيجابية في مجال الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على أهمية استخدام بنك المعرفة المصري.

وأوضح انه لأول مرة يتم استحداث منصب نائب وزير للابتكار بوزارة التعليم العالي مشيرا الى ان عدد مؤسسات التعليم العالي يبلغ 128 جامعة متنوعة و11 مركزا بحثيا اضافة الى نحو 4 ملايين طالب في الدراسات العليا مؤكدا أن هناك عملا كبيرا لا بد من القيام به للاعتماد على اقتصاد المعرفة.

وأشاد عثمان بما تقدمه جامعة بدر في مجالي البحث العلمي والدراسات العليا معتبرا ذلك مساهمة مهمة في هذا الاطار.

كما نوه بالمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التي اطلقها الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير الماضي والتي تستهدف التحالف مع المؤسسات والشركات لتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع في مجالات التصميم والإلكترونيات وتصنيع المواد المرجعية للدواء والطاقة المتجددة موضحا ان هناك 9 تحالفات تغطي مجالات اقتصادية مهمة داعيا الجميع الى التعاون لإثبات قدرة الجامعات والمؤسسات الصناعية على خوض غمار اقتصاد المعرفة.

علماء مصر بالخارج ثروة وطنية ونعمل على ربطهم بالمشروعات التنموية في الداخل

وبصفته اكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المتميز الذي يعكس التعاون بين علماء مصر في الخارج ونظرائهم في الداخل.

وأشار الى أن وزارة الخارجية تقدم كافة إمكانياتها لدعم علماء مصر بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن لافتا الى ان الوزارة كثفت جهودها للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج واستحدثت نحو 100 منصة للتواصل مع الجاليات المصرية.

وقدم السفير نبيل حبشي مقترحات للمساهمة في تأسيس قاعدة بيانات للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج موضحا ان الوزارة تنظم مؤتمرات دورية للتواصل وانه من المقرر تنظيم المؤتمر السابع للعلماء المصريين بالخارج في أغسطس المقبل للاستفادة من خبراتهم.

ودعا حبشي الى المشاركة في مبادرة أتكلم عربي لتشجيع الأجيال الجديدة بالخارج على التواصل مع الوطن كما استعرض عددا من الخدمات والمشروعات التي تقدمها الوزارة لأبناء مصر بالخارج مثل بيتك في مصر ومزرعتك في مصر وتامينك في مصر.

واكد أن تواجد هذه الكوكبة من العلماء يعكس حرص ابناء مصر على تقديم خبراتهم المتميزة لدعم النمو والتقدم في الوطن.

ويأتي انعقاد المؤتمر في اطار حرص جامعة بدر على دعم البحث العلمي وتعزيز الحوار بين العلماء والخبراء بما يسهم في طرح رؤى علمية عملية تخدم قضايا التنمية في مصر.

ويهدف المؤتمر الدي يستمر علي مدار يومين بجامعة بدر الى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال تطوير القطاع الصحي وتبني التقنيات الحديثة في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية والطاقة والهندسة بما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في دعم مسارات التنمية.