رانيا المشاط تُهدي لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ نسخة من كتابها «الدبلوماسية الاقتصادية»

أهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، نسخة من كتابها «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، الذي أطلقته في عام 2021، لتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء اللجنة، برئاسة النائب الدكتور محمد كمال، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم. ويعد الكتابُ الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.