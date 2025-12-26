هل تنجح تقنية Engine Drop للحماية من أخطر الحوادث؟

تُعد تقنية Crash Management Engine Drop Design أحد التطورات الأساسية في هندسة أمان السيارات، وهي جزء من النظام الشامل لإدارة طاقة التصادم في المركبة.

الهدف الرئيسي من هذه التقنية ليس حماية السيارة نفسها، بل حماية الركاب من الإصابات الخطيرة عند وقوع حوادث قوية، خصوصًا التصادمات الأمامية.

فبدل أن يدفع الاصطدام المحرك إلى الداخل تجاه مقصورة الركاب، تم تصميم هيكل السيارة بحيث يسمح للمحرك بالتحرك اتجاهًا لأسفل وتحت المقصورة بشكل منضبط ومعروف مسبقًا.

تقنية Engine Drop

المبادئ الهندسية وراء تصميم ميكانيكية الانزلاق

تعتمد التقنية على تصميم هيكل نظام تعليق المحرك والإطار الأمامي بطريقة قابلة للتحلل تحت قوى الاصطدام، عندما تتجاوز قوة التصادم حدًا معينًا، تتفكك نقاط تثبيت المحرك أو تنكسر بشكل مخطط له لتسمح له بالسقوط بعيدًا عن مقصورة الركاب.

لا يحدث هذا الانزلاق بشكل عشوائي، بل يتم توجيهه بواسطة قنوات وبنى معمارية ضمن الهيكل الأمامي تضمن أن يتحرك المحرك إلى مكان أقل خطورة، مثل تحت السيارة أو الجزء السفلي من الهيكل، بدلًا من الانزلاق نحو أرجل السائق أو الصدر.

تعمل تقنية الانزلاق كجزء من منظومة إدارة الطاقة عند التصادم، التي تشمل أيضًا مناطق امتصاص الصدمات أو ما يعرف بـ Crumple Zones، وهي مناطق من الهيكل مصممة لتشوه نفسها بشكل مسيطر عليه لتمتص جزءًا من طاقة الاصطدام وتطيل فترة تباطؤ السيارة أثناء التصادم.

التحكم في تباطؤ السيارة بهذه الطريقة يقلل القوة الناتجة على جسم الركاب، وهو نفس المبدأ الذي يعتمد عليه نظام انزلاق المحرك في تقليل تأثير دخول الأجزاء الثقيلة مثل المحرك داخل المقصورة.

الأهمية العملية وتأثيرها على السلامة

أهمية هذا التصميم تظهر بوضوح في حوادث الاصطدام الأمامي القوي، حيث يشكل المحرك ثقلاً كبيرًا قد يمتد داخل المقصورة إذا لم تُحتوَ الهندسة بشكل جيد.

أما عن وجودف Engine Drop Design يقلل من احتمال إصابة الأرجل والصدر بشكل حاد، مما يزيد من فرص النجاة أو تخفيض حدة الإصابات عند وقوع الحادث، كما أن هذا النظام يعمل آليًا وبسرعة بالغة بمجرد أن تبدأ قوى الصدمة في التأثير على الهيكل، دون حاجة لتدخل السائق، فهل يرى هذا النظام النور بشكل معمم؟