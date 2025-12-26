قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم
هل تنجح تقنية Engine Drop للحماية من أخطر الحوادث؟

تقنية Engine Drop
تقنية Engine Drop
صبري طلبه

تُعد تقنية Crash Management Engine Drop Design أحد التطورات الأساسية في هندسة أمان السيارات، وهي جزء من النظام الشامل لإدارة طاقة التصادم في المركبة.

الهدف الرئيسي من هذه التقنية ليس حماية السيارة نفسها، بل حماية الركاب من الإصابات الخطيرة عند وقوع حوادث قوية، خصوصًا التصادمات الأمامية.

فبدل أن يدفع الاصطدام المحرك إلى الداخل تجاه مقصورة الركاب، تم تصميم هيكل السيارة بحيث يسمح للمحرك بالتحرك اتجاهًا لأسفل وتحت المقصورة بشكل منضبط ومعروف مسبقًا.

تقنية Engine Drop

المبادئ الهندسية وراء تصميم ميكانيكية الانزلاق

تعتمد التقنية على تصميم هيكل نظام تعليق المحرك والإطار الأمامي بطريقة قابلة للتحلل تحت قوى الاصطدام، عندما تتجاوز قوة التصادم حدًا معينًا، تتفكك نقاط تثبيت المحرك أو تنكسر بشكل مخطط له لتسمح له بالسقوط بعيدًا عن مقصورة الركاب.

لا يحدث هذا الانزلاق بشكل عشوائي، بل يتم توجيهه بواسطة قنوات وبنى معمارية ضمن الهيكل الأمامي تضمن أن يتحرك المحرك إلى مكان أقل خطورة، مثل تحت السيارة أو الجزء السفلي من الهيكل، بدلًا من الانزلاق نحو أرجل السائق أو الصدر.

تعمل تقنية الانزلاق كجزء من منظومة إدارة الطاقة عند التصادم، التي تشمل أيضًا مناطق امتصاص الصدمات أو ما يعرف بـ Crumple Zones، وهي مناطق من الهيكل مصممة لتشوه نفسها بشكل مسيطر عليه لتمتص جزءًا من طاقة الاصطدام وتطيل فترة تباطؤ السيارة أثناء التصادم.

التحكم في تباطؤ السيارة بهذه الطريقة يقلل القوة الناتجة على جسم الركاب، وهو نفس المبدأ الذي يعتمد عليه نظام انزلاق المحرك في تقليل تأثير دخول الأجزاء الثقيلة مثل المحرك داخل المقصورة.

الأهمية العملية وتأثيرها على السلامة

أهمية هذا التصميم تظهر بوضوح في حوادث الاصطدام الأمامي القوي، حيث يشكل المحرك ثقلاً كبيرًا قد يمتد داخل المقصورة إذا لم تُحتوَ الهندسة بشكل جيد. 

أما عن وجودف Engine Drop Design يقلل من احتمال إصابة الأرجل والصدر بشكل حاد، مما يزيد من فرص النجاة أو تخفيض حدة الإصابات عند وقوع الحادث، كما أن هذا النظام يعمل آليًا وبسرعة بالغة بمجرد أن تبدأ قوى الصدمة في التأثير على الهيكل، دون حاجة لتدخل السائق، فهل يرى هذا النظام النور بشكل معمم؟ 

تقنية Crash Management Engine Drop Design

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
عبد الفتاح الجرينى
كيف توقف سيلان الأنف
طهى الطعام
