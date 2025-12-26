جمال جمزة: المباريات المقبلة للمنتخب بأمم أفريقيا تحتاج إلى بداية أقوى

أكد جمال جمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن الهدف الذي استقبلته شباك محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، خلال مواجهة زيمبابوي، تسبب في حالة من الارتباك بين لاعبي الفراعنة.

وقال جمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن هدف منتخب زيمبابوي أربك حسابات الجهاز الفني واللاعبين، مشددًا على أن المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائمًا الأصعب.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن توظيف بعض اللاعبين في مراكزهم لم يكن بالشكل الأمثل، معربًا عن رغبته في تواجد مصطفى محمد في مركز رأس الحربة، بدلًا من الاعتماد على عمر مرموش في هذا المركز.

وأضاف جمزة أن شكل منتخب مصر تحسن بعد التغييرات التي أجراها الجهاز الفني خلال اللقاء، إلا أن المباريات المقبلة تحتاج إلى بداية أقوى، بدءًا من مواجهة جنوب إفريقيا.

واختتم جمال جمزة تصريحاته بالتأكيد أنه في حال غياب مصطفى محمد عن مواجهة جنوب إفريقيا، يفضل الدفع بأسامة فيصل في مركز المهاجم الصريح، مع الاعتماد على عمر مرموش على الطرف، مشيرًا إلى أنه سيكون أكثر خطورة بجوار محمد صلاح.