رواتب تصل إلى 11 ألف جنيه.. وزارة العمل توفر فرص جديدة بعدة محافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل، خاصة التي تصدر عن جهة حكومية موثوقة، وهو الدور الذي تقوم به وزارة العمل، التي تسعى باستمرار الى تلبية رغبات المواطنين بالاعلان الدائم عما يتاح من وظائف شاغرة.

فرص عمل جديدة للشباب

كشفت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في عدد من مجالات العمل المختلفة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل وربط الشباب بسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف جهود مديريات العمل بالمحافظات بتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة تشمل 432 فرصة جديدة في إحدى كبرى شركات إدارة المشروعات بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 6 آلاف وتصل إلى 11 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، تساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تفاصيل الوظائف

17 وظيفة فنية واشرافية

ـ 4 مشرفين «كهرباء باور وكنترول / تيار خفيف»: «خبرة 4 إلى 7 سنوات»، براتب يبدأ من 11000 جنيه.

ـ 3 فنيين ميكانيكا طرمبات: «خبرة 3 إلى 6 سنوات» براتب يبدأ من 10000 جنيه.

ـ 3 فنيين تيار خفيف «سيارات»: «خبرة 3 إلى 6 سنوات» براتب يبدأ من 9500 جنيه.

ـ 3 فنيين سباكة: «خبرة 3 إلى 6 سنوات» براتب يبدأ من 9000 جنيه.

ـ 4 فنيين «ري / حمامات سباحة / نجار / جنايني»: برواتب تبدأ من 7000 جنيه «حسب الخبرة».

الوظائف الخدمية والأمنية 415 فرصة

ـ 350 عامل نظافة: «من الجنسين» براتب يبدأ من 6000 إلى 7000 جنيه.

ـ 40 مشرف نظافة: «خبرة 3 سنوات» براتب يبدأ من 8500 إلى 10000 جنيه.

ـ 25 فرد أمن: «خبرة سنة على الأقل» براتب يبدأ من 6500 جنيه.

الشروط العامة والمميزات

ـ المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط «حسب كل مهنة».

ـ السن: يتراوح من 18 إلى 50 عامًا.

ـ الخبرة: مطلوبة في أغلب التخصصات الفنية بمدد تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات.

ـ الرواتب: تزيد حسب الخبرة والكفاءة مع مراعاة القوانين العمالية.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التوجه إلى مقر العمل أو التواصل عبر الأرقام التالية:

العنوان: 46 شارع النادي الجديد - المعادي الجديدة - القاهرة.

للتواصل مع المدير المسؤول «أ. يوسف عبد الغني»: «01270212466، أو 01211893612، أو01207781510، أو01270209665».