برلماني: تطوير المرافق الصناعية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتنمية الصناعية

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في رفع كفاءة هذه المناطق وضمان استدامة المرافق الصناعية.

وأشار عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن تطبيق إجراءات إدارة وصيانة المرافق عبر اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين لكل منطقة صناعية يهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين ودعم استمرار التشغيل داخل المصانع. كما أكد على أهمية محطات معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه الناتجة عن المصانع غير الملوثة كجزء من خطة ترشيد الموارد والحفاظ على البيئة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن توقيع بروتوكولات ثلاثية بين وزارة الصناعة والتخطيط واتحاد الصناعات والمحافظات يمثل خطوة أساسية لضمان متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم المالي والتقني للمستثمرين، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتطوير منظومة الصناعة الوطنية.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مشيدًا بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، مؤكدًا أن تطوير المرافق الصناعية والبنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وفق رؤية الدولة الطموحة.