قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: اعتراف إسرائيل بـ «أرض الصومال» يزعزع الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن أي اعتراف إسرائيلي بإقليم «صوماليلاند» كدولة مستقلة يمثل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وتعديًا مباشرًا على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتقد الشرعية القانونية والسياسية، وتهدد بإشعال بؤر توتر جديدة في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الكيانات الانفصالية خارج إطار الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية يعد سابقة خطيرة من شأنها تقويض استقرار الدول الوطنية، وخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية، مشددًا على أن وحدة الصومال ليست شأنًا داخليًا فحسب، بل قضية تمس الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن منطقة القرن الإفريقي تحظى بأهمية استراتيجية بالغة، لارتباطها المباشر بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهما من أهم شرايين الملاحة العالمية، محذرًا من أن أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة بالقوة السياسية أو الاعترافات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وعلى رأسه الأمن القومي المصري.

وأشار قاسم إلى التناقض الواضح في السياسة الإسرائيلية، التي تسارع بالاعتراف بكيانات انفصالية غير معترف بها دوليًا، بينما تواصل تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بدولته المستقلة، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن هذا النهج يعكس استغلالًا سياسيًا للاعترافات الدولية لتحقيق مصالح ضيقة، بعيدًا عن مبادئ العدالة والاستقرار، داعيًا إلى موقف عربي وإفريقي موحد يرفض هذه التحركات، ويدعم وحدة الدول وسيادتها، محذرًا من أن التهاون مع مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى موجة جديدة من الصراعات في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

صوماليلاند اقليم صوماليلاند اسرائيل الجيل حزب الجيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد