أخبار الوادي الجديد: المحافظ يبحث عبر فيديو كونفرانس جاهزية المراكز لاستقبال شهر رمضان.. ووزير الصحة يُكرّم النماذج المتميزة من القطاع

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات خلال الـ24 ساعة الماضية اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادى الجديد يبحث عبر فيديو كونفرانس جاهزية المراكز لاستقبال شهر رمضان

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ،والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لمتابعة استعدادات المراكز لاستقبال شهر رمضان.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين، وطرح كافة السلع من لحوم ودواجن وأسماك وسلع تموينية وخضروات؛ للحفاظ على معدلات الأسعار و الحد من أي محاولات استغلال أو زيادة للأسعار.

من ناحية أخرى، شدد الزملوط على التزام رؤساء القرى بالتواجد خلال الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بمقار عملهم، وحصر إمكانات و احتياجات الميّكنة الزراعية بالمراكز؛ لتطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة قبل موسم زراعة القمح القادم، وكذا تشكيل فريق من المتطوعين بكل قرية لحصر خصائص السكان و الاحتياجات التنموية والاجتماعية؛ لرفع مستوى هذه الخصائص وتوجيه التدخلات اللازمة.

في يوم الوفاء.. وزير الصحة يكرّم النماذج المتميزة من القطاع الصحي بالوادي الجديد



في أجواء احتفالية تعكس قيم التقدير والعرفان، كرم العاملين بقطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم بإحتفالية «يوم الوفاء»، التي خُصصت لتكريم النماذج المتميزة من الاطباء والكوادر الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية المخلصة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء القطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد، وما يقدمونه من عطاء متواصل في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل طبيعة المحافظة الجغرافية واتساع رقعتها، وما يترتب على ذلك من تحديات تتطلب قدرًا عاليًا من الالتزام والانضباط.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتكريم النماذج المتميزة داخل المنظومة الصحية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير القطاع وتحقيق جودة الخدمة، مشيدًا بما لمسه من تفانٍ وإخلاص في أداء العاملين بالوادي الجديد، وقدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن فخره واعتزازه بجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات هو نتاج عمل جماعي وتعاون مستمر بين الفرق الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وشمل التكريم عددًا من النماذج المشرفة من أبناء القطاع الصحي بالمحافظة، وهم:

الدكتور محمد عبيد مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، أحمد عبد الله مدير إدارة التموين الطبي، حمدية زهري ممرضة بوحدة اللواء صبيح بإدارة الفرافرة، وسيف الدين أحمد من الخدمات المعاونة بمستشفى الداخلة العام.

وفي ختام الاحتفالية، تقدمت مديرية الصحة بالوادي الجديد بخالص التهنئة للمكرّمين، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس تقدير القيادة السياسية والوزارة للجهود المبذولة على أرض الواقع، ومتمنية لجميع العاملين بالقطاع الصحي دوام التوفيق ومزيدًا من التميز في خدمة أبناء محافظة الوادي الجديد.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.