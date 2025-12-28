قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
أخبار البلد

خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية.. تفاصيل

وزير الكهرباء خلال اللقاء
وزير الكهرباء خلال اللقاء
وفاء نور الدين

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار، مشيراً إلى الخطة المستمرة لدعم وتطوير المنظومة الكهربائية.

 وأوضح أن استراتيجية الطاقة، وما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لتصبح مصر مركزا اقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، مشيرا إلى الإجراءات التنظيمية لمنح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه في إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

جاء ذلك خلال اختتام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته وجولاته الميدانية خلال زيارته الحالية إلى الصين، حيث التقى تشين شياو لينج رئيس مجموعة شركات "انكورا "، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي للشركة العاملة في مجال تصنيع مهمات الكهرباء الذكية، ونهايات الكابلات، والمهندس، تساو مدير عام مجموعة شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، والمهندس، باي يانج رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، وذلك لبحث التعاون والشراكة ومستجدات العمل على إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.

ناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه ومسئولي شركة هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، مجالات عمل الشركة في تعدين الخامات الأرضيّة والتكنولوجيا التي تستخدمها فى التعامل مع "خام الكاولين" لإنتاج مستحضرات صناعة الورق، والسيراميك، ومنتجات الطلاء المختلفة، وغيرها، وتناول الاجتماع مع مسئولي شركة انكورا، مجريات العمل على الانتهاء من الموافقات الداخلية لضخ الاستثمارات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج في مصر، ونماذج التعاون والشراكة التي تطبقها في الاستثمارات الخارجية، والمساحة التي تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول، وبدء نشاطها للمرة الأولى في السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد 750 ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتي هي بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية والتى تعمل على تقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضى، وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عالي من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك الومينيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، مما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية، وتناول الاجتماع مناقشة تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية.

وتناول اللقاء مع مسئولي شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، مناقشة التعاون فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وقال الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة تشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة صناعة المهمات الكهربائية

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

سيف زاهر

شخص أجنبي

حمو بيكا

الأهلي

منتخب مصر

الأهلي

جمهور الأهلي

ضبط عاملين بحوزتهما أموال للتأثير على الناخبين بأبو تشت

ضبط سيدتين سرقتا هاتفًا محمولًا بالإسكندرية بأسلوب المغافلة

بحوزتهما كشوف .. ضبط شخصين لحث الناخبين على التصويت مقابل أموال بدشنا

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

