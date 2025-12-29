قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: سندافع عن حقوقنا ومصالحنا المائية طبقا لما كفله القانون الدولي
هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29 ديسمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

سيكون يومك مليئًا بالإيجابية والسعادة، سيبقى تركيزك منصبًا على عملك، وستكون مستعدًا لبذل جهد صادق ستبقى على تواصل مع العديد من الأشخاص، وسيكونون على استعداد لدعمك كلما احتجت لذلك.

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

 ستثير مهاراتك التواصلية إعجاب الآخرين وتجلب لك فوائد جمة، إذا عملت بجد دون القلق بشأن النتائج، فالنجاح مضمون، ستُبنى علاقات جديدة، وهناك فرص لتحقيق مكاسب مفاجئة في العمل 

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

سيكون اليوم يوماً رائعاً بالنسبة لك. ستثير مهاراتك التواصلية إعجاب الآخرين وتجلب لك فوائد جمة. إذا عملت بجد دون القلق بشأن النتائج، فالنجاح مضمون. ستُبنى علاقات جديدة، وهناك فرص لتحقيق مكاسب مفاجئة في العمل

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

يبدو أن اليوم سيكون رائعاً بالنسبة لك. ستُنجز المهام والمشاريع المخطط لها بنجاح. سيحالفك الحظ في إتمام الأعمال المؤجلة. ستكسبك مهاراتك وتفانيك الاحترام وتعزز سمعتك في المجتمع.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

 ستشعر بالرضا فيما يتعلق بشؤون الأطفال. سيجد الباحثون عن فرص عمل أو مشاريع جديدة أن الوقت مناسب. ستزداد ثقتك بنفسك، وستحظى شخصيتك بالتقدير في مكان العمل..

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

سيكون اليوم داعماً لمواليد برج العذراء. ستتحسن العلاقات الأسرية، وسيتعزز وضعك المالي. ستُسند إليك مسؤوليات جديدة في العمل، وستتمكن من إدارتها بنجاح..

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

إنه يوم مناسب للعشاق، حيث ستعمّ الدفء والمودة في العلاقات الزوجية. يمكنك التخطيط لنزهة مع الأصدقاء، مما يُضفي جوًا من البهجة والسرور. ونظرًا لفرحة استقبال ضيف جديد كرمز للرخاء، قد تُقام احتفالات صغيرة في المنزل. ستقضي معظم اليوم مع عائلتك. 

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

تجنب اتخاذ القرارات المصيرية بتسرع. ستعزز ثقتك بنفسك قدرتك على إنجاز المهام العالقة، وهناك احتمالات لتحقيق مكاسب مالية مفاجئة

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

سيكون اليوم مواتياً. ستسير الأمور العامة والمهنية بسلاسة. وستساهم المناقشات العائلية في حل المشكلات العالقة. وسيشهد العاملون في الشركات متعددة الجنسيات نمواً مهنياً.. 

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

 سيضاعف المقربون منكم فرحتكم اليوم ستظهر فرص جديدة للنمو في العمل. شرب كمية كافية من الماء سيحافظ على صحتكم. قد يتلقى غير المتزوجين عرض زواج، قد تخططون لشراء أجهزة إلكترونية اليوم.

 برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

قد يُهدي العشاق ملابس أنيقة للمصالحة مع شريكهم المُستاء. ستكون صحتكم أفضل من ذي قبل، قد تخطر ببالكم أفكار تجارية جديدة، سيكون يومكم مليئاً بالسعادة. . 

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 

 قد تشعرون بالتعب نتيجة كثرة السفر، يُنصح مواليد هذا البرج بتجنب المسائل القانونية اليوم، وإلا فقد تضطرون لدفع مبالغ طائلة. في العمل، قد يجلب لكم مساعدة زملائكم بعض التحديات الإضافية.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الحمل مهنيا برج الجوزاء برج العقرب

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

