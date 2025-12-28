طلب أحد الأطفال من وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، مجسم للكرة الأرضية، ورد عليه لافروف: انتظر الحدود الجديدة.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في تصريحات حادة تعكس ذروة التوتر الدبلوماسي، الاتحاد الأوروبي بأنه "العقبة الرئيسية" التي تحول دون تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأكد لافروف في مقابلة مع وكالة "تاس" أن بروكسل لم تعد تبحث عن حلول دافئة أو مفاوضات بناءة، بل أصبحت تراهن بكل ثقلها السياسي على هزيمة روسيا استراتيجياً، محذراً من أن قادة أوروبا "أعماهم الطموح" لدرجة الاستعداد للمقامرة بمستقبل القارة بأكملها.

وأشار لافروف إلى تحول جوهري في الموقف الأوروبي بعد تغير الإدارة في الولايات المتحدة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يكتفي بدور "الممول" لنظام كييف بالمال والسلاح، بل بدأ يجهر بخططه للاستعداد للمواجهة المباشرة مع روسيا في ساحة المعركة.