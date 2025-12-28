أستاذ علوم سياسية: 100 حزب المواطن مايعرفش عنهم حاجة ومعندهمش عضو واحد في البرلمان

استضافت الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية.

وقال أكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن :"100 حزب المواطن مايعرفش عنهم حاجة ومعندهمش عضو واحد في البرلمان".

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن انطلاق جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية يجسد تضافر جهود مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء الإداري، لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل يعبر بدقة عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة تدارك أي تجاوزات وتكريس مبدأ الشفافية.

وتابع أكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن العملية الانتخابية شهدت منذ بدايتها نقاط قوة بارزة، تمثلت في الحضور الطاغي لثلاث فئات محورية الشباب الذين يمثلون ثلثي المجتمع، حيث عكس تواجد كتلتهم التصويتية حيوية المجتمع الشاب والمرأة.

وأكمل أكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أنها واصلت دورها القيادي في حشد الأصوات والمشاركة بفاعلية كما في الاستحقاقات السابقة، الفئات النوعية من ذوي القدرات الخاصة والمصريين بالخارج، الذين كفل لهم الدستور تمثيلاً عادلاً، مما حفزهم على الانخراط في صناعة القرار.

