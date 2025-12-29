قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد حملات النظافة شاملة لرفع كفاءة الشوارع

جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
أسيوط: إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير حملات نظافة شاملة ومكثفة نُفذت بالتزامن في توقيت واحد بعدد كبير من المناطق والأحياء بشرق وغرب مدينة أسيوط.

وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة، والتصدي لمظاهر الإهمال، واستعادة الشكل الحضاري للمدينة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من ممدوح جبر رئيس حي غرب، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ونوابهما، وعدد من قيادات الأحياء، إلى جانب أحمد رشاد مدير وحدة مشروع الإنقاذ والتدخل السريع، ومسئولي منظومة النظافة والحملة الميكانيكية، ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

وتابع محافظ أسيوط ميدانيًا أعمال رفع المخلفات المتراكمة، وتفريغ الحاويات، وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة من الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار تنفيذ متزامن للحملات بمختلف القطاعات، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المواقع الحيوية والمناطق ذات الكثافات المرورية، من بينها أسفل كوبري فيصل، وميدان الحرب والسلام (أم البطل سابقًا)، وميدان المجذوب، وشارع يسري راغب، وشارع معهد الأورام، ومنطقة سيتي، وشارع المكتبات أمام بوابة جامعة أسيوط، وميدان المجاهدين، وكورنيش النيل وشارع البحر بمنطقة الوليدية، ومنطقة التحكم المركزي، وسور جامعة الأزهر، ومساكن ويصا وخلف المطرانية، وميدان البدري بغرب البلد، وقناطر أسيوط الجديدة، وخزان أسيوط، ومنطقة جامعة أسيوط القديمة (كلية الآداب)، إلى جانب عدد من الشوارع والميادين الأخرى.

وجرى تنفيذ الأعمال باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بحيي شرق وغرب، ووحدة الإنقاذ والتدخل السريع، والتي شملت سيارات الكنس الآلي، واللودر، والجليدر، وسيارات النقل والحاويات، بما ساهم في سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، خلال متابعته الميدانية، أن الحملات الشاملة للنظافة ستستمر بشكل دوري ومتزامن بكافة الأحياء والمراكز، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة النظافة، مشددًا على أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود، ومضاعفة حجم الأعمال، مع استمرار المتابعة الميدانية من رؤساء الأحياء، للقضاء على بؤر تجمع القمامة والمخلفات، والحفاظ على مستوى النظافة بصورة مستدامة تليق بمكانة المحافظة وأبنائها.

كما وجه محافظ أسيوط نداءً إلى المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وأن تكاتف جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات، خاصة في أعمال الجمع والنقل.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات المكبرة والمتزامنة ستتواصل وفق رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الصورة الحضارية لمحافظة أسيوط.

وعلى هامش حملات النظافة، تفقد محافظ أسيوط أعمال التطوير والتأهيل وإعادة التخطيط المروري بعدد من الميادين بمدينة أسيوط، حيث اطمأن على معدلات التنفيذ بميدان الحرب والسلام، وميدان المجذوب، وميدان رفاعة رافع الطهطاوي بشارع المكتبات أمام بوابة جامعة أسيوط، عقب توسعة الطرق المحيطة بها، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال، مع استكمال وضع الإشارات والعلامات المرورية والتخطيط الأرضي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين ومستخدمي الطرق.

اسيوط حملات لنظافة الشوارع جولة ميدانية

