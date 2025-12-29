ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول الفراولة

تعد الفراولة من الفواكه الموسمية التي يعشقها الكثير، وإليك أبرز ما يحدث لجسم طفلك عند تناول الفراولة ..

تقوية المناعة:



الفراولة غنية بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

تحسين الهضم



الألياف الموجودة في الفراولة تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

صحة القلب والأوعية الدموية:



مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين الموجودة في الفراولة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية حتى في سن مبكرة.

دعم صحة العظام:



الفراولة تحتوي على بعض المعادن مثل المنغنيز، الذي يساهم في تقوية العظام.

التحكم في الوزن:

قلة السعرات الحرارية في الفراولة تجعلها وجبة خفيفة صحية للأطفال.

فوائد للبشرة والأسنان:

فيتامين C ومضادات الأكسدة تحافظ على صحة البشرة، وقد تساعد في تقوية اللثة والأسنان.

بعض الأطفال قد يعانون من حساسية تجاه الفراولة، تظهر على شكل طفح جلدي، حكة، تورم، أو صعوبة في التنفس، ويجب عندها استشارة الطبيب فورًا.



يجب غسل الفراولة جيدًا قبل تناولها للتخلص من المبيدات والحفاظ على صحة طفلك.