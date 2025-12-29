قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس اللبناني يستقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق

أمل مجدى

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد جوزاف عون، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان .


وخلال اللقاء بقصر بعبدا،  اعرب الرئيس اللبناني عن امتنان لبنان رئيسا وشعبا للدعم الذي تقدمه مصر للشعب اللبناني ، ونقل تحياته الى  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته في ان تحمل السنة الجديدة خيرا وسلاما وتقدما لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا، وفى سياقه أعرب الرئيس عون معرباً عن تقديره للإستجابة الدائمة من الجانب المصري لإحتياجات لبنان ، مؤكداً ان توقيع لبنان ومصر لمذكرة التفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية واساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين ، 
ومن جانبه نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس جوزاف عون، مؤكداً حرص مصر على تعميق العلاقات الثنائية، ودعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية، متمنياً للبنان الشقيق وشعبه التقدم والاستقرار والازدهار.


يشار الى أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي، حيث أكد الوزير أن ملف الطاقة والغاز يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية في ضوء متانة العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تلبية احتياجات لبنان لتوليد الكهرباء. 
 

وأضاف الوزير أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في قطاع الغاز من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ، ولفت الى تشكيل مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من اجل التنسيق ونقل الخبرات المصرية في هذا القطاع . 
 

حضر اللقاء السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت والوفد المصرى المرافق الذى ضم المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية .

