مكاسب المنتخب الوطني بعد التعادل مع أنجولا في أمم أفريقيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة مصر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما أنهى منتخب أنجولا مشاركته في البطولة في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وشهدت مباريات المجموعة أيضا فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي 3/2.

وفضل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، الدفع عن بالعناصر الاحتياطية التي لم تشارك في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث شارك الحارس مصطفى شوبير أساسيا إلى جانب أسماء عدة أبرزها الثنائي الهجومي مصطفى محمد وصلاح محسن، والظهير الأيسر أحمد فتوح ولاعبين أخرين.

وسيواجه منتخب مصر في دور الستة عشر، صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، يوم الخامس من المقبل.

وحقق المنتخب الوطني مكاسب بالجملة اولها صدارة المجموعة الثانية وكذلك اراحة مجموعة اللاعبين الاساسيين ومنحهم فرصة للإستشفاء في ظل المواجهات الصعبة التي تنتظرهم ، وكذلك الإطمئنان علي مستوي بعض اللاعبين مثل مصطفي شوبير ومصطفي محمد وابراهيم عادل واحمد فتوج وتجهيزهم للتواجد في اي وقت طوال البطولة ، بجانب الحفاظ علي سجل المنتخب الوطني خاليا من الخسارة بعد ان حقق فوزين وتعادل.