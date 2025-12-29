قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماراثون الدراجات .. أول فعاليات أسبوع الاستدامة في دمياط

ماراثون درجات
ماراثون درجات
زينب الزغبي

أطلقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ماراثون الدراجات، كأول فعاليات أسبوع الاستدامة بمحافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات البيئية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم أسبوع الاستدامة- الذي تشهده محافظة دمياط خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 وحتى مطلع يناير 2026- ضمن جهود لجنة الإصحاح البيئي، وبما يعكس التوجه العام للمحافظة نحو الاهتمام بالقضايا البيئية، وتشجيع الأنماط الصديقة للبيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتزامنًا مع فوز دمياط بـ"عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025".

ويُعد ماراثون الدراجات أحد الأنشطة الداعمة لاستخدام وسائل النقل المستدامة، لما لها من دور في تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الهواء، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهتها، أكدت "نائب المحافظ" أهمية إشراك الشباب في تلك المبادرات الفعالة؛ تأكيدًا على دورهم المحوري، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي شيماء الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

ترشيحاتنا

دار القضاء العالي

رئيس الأعلى للقضاء ينعى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية

الرقابة المالية

الرقابة المالية: الخميس المقبل عطلة بمناسبة انتهاء العام الميلادي

مصدر أمني ينفي تبعية أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ لجهات أمنية

مصدر أمني ينفي تبعية أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ لجهات أمنية

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد