ماراثون الدراجات .. أول فعاليات أسبوع الاستدامة في دمياط

أطلقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ماراثون الدراجات، كأول فعاليات أسبوع الاستدامة بمحافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات البيئية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم أسبوع الاستدامة- الذي تشهده محافظة دمياط خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 وحتى مطلع يناير 2026- ضمن جهود لجنة الإصحاح البيئي، وبما يعكس التوجه العام للمحافظة نحو الاهتمام بالقضايا البيئية، وتشجيع الأنماط الصديقة للبيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتزامنًا مع فوز دمياط بـ"عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025".

ويُعد ماراثون الدراجات أحد الأنشطة الداعمة لاستخدام وسائل النقل المستدامة، لما لها من دور في تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الهواء، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهتها، أكدت "نائب المحافظ" أهمية إشراك الشباب في تلك المبادرات الفعالة؛ تأكيدًا على دورهم المحوري، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.