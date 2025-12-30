قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الدولار يستقر في 10 بنوك مصرية مع ترقب نهاية العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ختام 2025 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلي، مع بعض الفروق البسيطة بين المصارف في أسعار الشراء والبيع. 

ويأتي ذلك في ظل حالة من الثبات النسبي في سعر الصرف العام، بينما يواصل المتعاملون متابعة حركة الدولار باعتباره مرآة للطلب على العملة الأجنبية في القطاعين التجاري والاستثماري.


وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك رئيسية كما يلي:
البنك الأهلي المصري: شراء حوالي 47.55 جنيه – بيع حوالي 47.65 جنيه
بنك مصر: شراء حوالي 47.55 جنيه – بيع حوالي 47.65 جنيه
بنك CIB (التجاري الدولي): شراء حوالي 47.54 جنيه – بيع حوالي 47.64 جنيه
بنك قناة السويس: شراء حوالي 47.55 جنيه – بيع حوالي 47.65 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء حوالي 47.55 جنيه – بيع حوالي 47.65 جنيه
بنك فيصل الإسلامي: شراء حوالي 47.54 جنيه – بيع حوالي 47.64 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK): شراء حوالي 47.54 جنيه – بيع حوالي 47.64 جنيه
بنك القاهرة: شراء حوالي 47.54 جنيه – بيع حوالي 47.64 جنيه
بنك البركة: شراء حوالي 47.53 جنيه – بيع حوالي 47.63 جنيه
بنك التعمير والإسكان: شراء حوالي 47.55 جنيه – بيع حوالي 47.65 جنيه.


وجاءت هذه الأسعار متماشية مع أسعار صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري وسوق الصرف، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق البنكي، مع استمرار متابعة البنوك تحركات العرض والطلب واتجاهات المستثمرين.


ويراقب المتعاملون في السوق تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على سعر الدولار، خاصة مع استمرار تداولات نهاية العام واختلاف احتياجات الاستيراد والتحويلات المالية، وهو ما يمكن أن يخلق تغيرات في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار

المزيد

