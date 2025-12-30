قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة خادمة لـ محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.



سرقة مشغولات ذهبية





ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تورط خادمة في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالنزهة، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لصحة الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهامات المنسوبة إليها، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بإرشادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق، وإحالتها للمحاكمة.