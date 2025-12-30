الدولار يستقر وسط تداولات هادئة مع اقتراب نهاية العام

استقر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، في جلسة هادئة مع اقتراب العام من نهايته وغياب المحفزات الاقتصادية.

واستقر مؤشر الدولار عند مستوى 98.05 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأدنى مستوى عند 97.9 نقطة.

أما على صعيد العملات الأخرى مقابل الدولار، فقد انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.2% إلى 0.7302، فيما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6691 في نفس التوقيت.

ويستمر المستثمرون في توقع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2026، بعد خفضه الأخير خلال هذا العام.

وعادة ما تدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة، عبر تقليل جاذبية الاحتفاظ بالنقد والاستثمارات ذات العائد الثابت، وتشجيع تدفقات الأموال نحو بدائل ذات عائد أعلى.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم، صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد هذا الشهر، وتم خفض الفائدة خلاله بمقدار 25 نقطة أساس، وسط تباين في تقييم صناع السياسات لآفاق السياسة النقدية والاقتصاد.

