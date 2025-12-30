برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى

تنفيذًا لمحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ومن أهمها زيادة الإنتاج واستدامته وتحقيق التوافق البيئى وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ، عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعُا موسعًا مع إدارة شركة برج العرب للبترول وممثلى الشريك فيها لعرض خطط العمل والإنتاج ومناقشة التحديات التى قد تؤثر على استدامة العمليات وتنفيذ خطط زيادة الإنتاج.

وأكد عبدالكريم على أن الالتزام بتنفيذ الخطط الإنتاجية أمر حتمى وأن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة وأن تطبيقها يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والإنتاجية وسلامة العاملين الذين يمثلون العصب الرئيسى لصناعة البترول الحيوية ونعول عليهم جميعًا فى ظل مالديهم من خبرات ووعى فى تحقيق الأهداف الأساسية وعلى رأسها زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وعرض المهندس محمد الميهى رئيس الشركة و المهندس كامل الصاوى الرئيس الإقليمى لمجموعة يونايتد إنرجى جروب لمنطقة أفريقيا وشريك الهيئة فى شركة برج العرب ما تحقق من نتائج إيجابية بعد انتهاء برنامج حفر بئرين خلال العام المالى الحالى واللذين أسفرا عن إضافة حوالى 760 برميل زيت خام يوميًا إلى الإنتاج وأنها نتائج مشجعة للغاية من المتوقع زيادتها فى ظل استكمال برنامج الحفر خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى والذى يشمل حفر خمس آبار منها بئر استكشافى جديد من المخطط أن تعوض التناقص الطبيعى للآبار وتضيف إنتاجًا جديدًا ليصل إجمالى الإنتاج بنهاية العام المالى إلى 7500 برميل يوميًا.



وشهد العرض التوضيحى الإشارة إلى خطط الشركة لحفر 4 آبار جديدة خلال العام المالى المقبل منها بئرين استكشافيين وذلك لدعم الإنتاج وزيادة الاحتياطى.



وشهد اللقاء الذى حضره كل من المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات ، مناقشات حول مدى الالتزام البيئى والتأكيد على عدم الحيود عنه ومدى الوعى والعناية بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العمليات والعاملين والمنشآت.