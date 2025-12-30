قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى

برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى
برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى
أمل مجدى

تنفيذًا لمحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ومن أهمها زيادة الإنتاج واستدامته وتحقيق التوافق البيئى وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ، عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعُا موسعًا مع إدارة شركة برج العرب للبترول وممثلى الشريك فيها لعرض خطط العمل والإنتاج ومناقشة التحديات التى قد تؤثر على استدامة العمليات وتنفيذ خطط زيادة الإنتاج.

وأكد عبدالكريم على أن الالتزام بتنفيذ الخطط الإنتاجية أمر حتمى وأن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة وأن تطبيقها يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والإنتاجية وسلامة العاملين الذين يمثلون العصب الرئيسى لصناعة البترول الحيوية ونعول عليهم جميعًا فى ظل مالديهم من خبرات ووعى فى تحقيق الأهداف الأساسية وعلى رأسها زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وعرض المهندس محمد الميهى رئيس الشركة و المهندس كامل الصاوى الرئيس الإقليمى لمجموعة يونايتد إنرجى جروب لمنطقة أفريقيا وشريك الهيئة فى شركة برج العرب ما تحقق من نتائج إيجابية بعد انتهاء برنامج حفر بئرين خلال العام المالى الحالى واللذين أسفرا عن إضافة حوالى 760 برميل زيت خام يوميًا إلى الإنتاج وأنها نتائج مشجعة للغاية من المتوقع زيادتها فى ظل استكمال برنامج الحفر خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى والذى يشمل حفر خمس آبار منها بئر استكشافى جديد من المخطط أن تعوض التناقص الطبيعى للآبار وتضيف إنتاجًا جديدًا ليصل إجمالى الإنتاج بنهاية العام المالى إلى 7500 برميل يوميًا.


وشهد العرض التوضيحى الإشارة إلى خطط الشركة لحفر 4 آبار جديدة خلال العام المالى المقبل منها بئرين استكشافيين وذلك لدعم الإنتاج وزيادة الاحتياطى.


وشهد اللقاء الذى حضره كل من المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات ، مناقشات حول مدى الالتزام البيئى والتأكيد على عدم الحيود عنه ومدى الوعى والعناية بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العمليات والعاملين والمنشآت.

البترول الغاز النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

تأخير غسل الأواني

احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

فيتامين د

تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد