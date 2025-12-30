«ستر ودفا».. مبادرة للاستفادة من الملابس المستعملة للأسر الأكثر احتياجا بمطروح

أعلنت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية بمطروح ، عن إطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار « ستر ودفا »، بهدف تقديم المساعدة للفقراء والأسر الأكثر احتياجا خاصة في فصل الشتاء، من خلال تنظيم معرض خيرى تقديم الدعم والمساعدة بشكل راق يليق بهم دون جرح مشاعرهم تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واكد عبد الرازق السعودي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح ، أن مبادرة « ستر ودفا » جمعت أكثر من 1000 قطعة من الملابس المستعملة بعد فرزها لعرض الملابس الجيدة الخالية من العيوب عن طريق أعضاء مؤسسة اللؤلؤة ، ثم عرضها في معرض خيري مجاني للأسر الفقرية الأكثر احتياجا المستحقة.

يأتي ذلك انطلاقا من أهتمام القيادة السياسية ، بتفعيل المبادرات المجتمعية الخيرية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته تحت اشراف الدكتورة دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وأضاف انه تواصل جمع الملابس المستعملة الجيدة طول الفترة الحالية والمقبلة بهدف إدخال السرور والفرح على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع عليهم الملابس الجيدة المستعملة على الأسر الأشد احتياجا ، ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها مؤسسة اللؤلؤة بالجهود الذاتية من الاعضاء، موجهين الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التطوعية المضنية للمساهمة في إسعاد اهالينا في فصل الشتاء.

وناشد عبد الرازق السعودي بجمع الملابس المستعملة الجيدة من خلال مبادرة « ستر ودفا » بمقر المؤسسة بشارع عزاز خلف عمارات اللوكس بمدينة مرسي مطروح ، وذلك إيمانا منا بالعمل المجتمعي تجاه أهالي مطروح بضرورة تكاتف الجميع من أجل إدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجا ، في محاولة متواضعة لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.