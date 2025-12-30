قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحليق 160 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 3300 سائحا بالأقصر

بالون طائر
بالون طائر
أ ش أ

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم /الثلاثاء/ ، تحليق 160 بالونا طائرا أقلت على متنها أكثر من 3300 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية العالمية، في رحلات ترفيهية فوق المعابد والمقابر الأثرية ووديان الملوك والملكات، وسط أجواء احتفالية مبهرة بالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة.


وصرح ممثل شركات البالون الطائر أحمد عبود بأن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد في أحضان ملوك الفراعنة وبداية الموسم الشتوي المشمس والرائع.


وقال إن سماء المحافظة شهدت، اليوم تحليق 160 بالون طائر أقلت أكثر من 3300 سائح من مختلف الجنسيات، موضحا أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.


وأضاف أن رحلات البالون تصل لارتفاع 650 مترا أي بحوالي ألفي قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، ويستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات وغيرها من معالم المدينة.

مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر الجنسيات الأجنبية العالمية رحلات ترفيهية المعابد والمقابر الأثرية أعياد الكريسماس ورأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

سلة الأهلي

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بدوري السلة للسيدات

حامد حمدان

ينتظم في التدريبات غدا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن انتقال حامد حمدان

منتخب مصر

الدردير يثير الجدل بشأن المنتخب الأقوي في أمم إفريقيا

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد