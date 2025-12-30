تحليق 160 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 3300 سائحا بالأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم /الثلاثاء/ ، تحليق 160 بالونا طائرا أقلت على متنها أكثر من 3300 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية العالمية، في رحلات ترفيهية فوق المعابد والمقابر الأثرية ووديان الملوك والملكات، وسط أجواء احتفالية مبهرة بالتزامن مع أعياد الكريسماس ورأس السنة.



وصرح ممثل شركات البالون الطائر أحمد عبود بأن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد في أحضان ملوك الفراعنة وبداية الموسم الشتوي المشمس والرائع.



وقال إن سماء المحافظة شهدت، اليوم تحليق 160 بالون طائر أقلت أكثر من 3300 سائح من مختلف الجنسيات، موضحا أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.



وأضاف أن رحلات البالون تصل لارتفاع 650 مترا أي بحوالي ألفي قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، ويستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات وغيرها من معالم المدينة.