دعم جديد للاعب اليد الصاعد محمود الشوبكي .. تفاصيل

في إطار الاهتمام بدعم المواهب الرياضية الشابة، جرى الإعلان عن تقديم دعم للاعب كرة اليد المصري الصاعد محمود الشوبكي، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يُعد أحد الوجوه الواعدة في اللعبة. وقد بدأ اللاعب مسيرته الرياضية في نادي هليوبوليس، قبل أن يوقّع مؤخرًا عقدًا احترافيًا مع نادي هامبورج الألماني، أحد الأندية البارزة في الدوري الألماني لكرة اليد.

يأتي هذا الدعم انطلاقًا من رؤية تؤكد أن التنمية المستدامة لا تقتصر على الجوانب العمرانية أو الاقتصادية فقط، بل تشمل تنمية الإنسان وبناء قدراته، ولا سيما فئة الشباب، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في مستقبل المجتمع. ويهدف هذا التوجه إلى توفير بيئة داعمة تساعد المواهب الناشئة على تطوير إمكاناتها وتحقيق طموحاتها على المستويين المحلي والدولي.

وبموجب اتفاق تم توقيعه مع والد اللاعب، يشمل الدعم فترة تمتد لثلاث سنوات، تتزامن مع التحاق محمود الشوبكي بالدراسة الجامعية في مدينة هامبورج الألمانية، إلى جانب استمراره في مسيرته الاحترافية ضمن فئتي الشباب والفريق الأول بنادي هامبورج لكرة اليد. ويهدف هذا الترتيب إلى تمكين اللاعب من التوفيق بين متطلبات الدراسة الأكاديمية والاحتراف الرياضي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الجانبين العلمي والرياضي.

وتجدر الإشارة إلى أن كرة اليد تُعد من أبرز الألعاب الجماعية التي حققت لمصر حضورًا دوليًا ملحوظًا، مع تزايد عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية. ويبرز هذا النوع من المبادرات أهمية توفير الدعم المتكامل للاعبين الشباب، بما يشمل الجوانب الرياضية والتعليمية، ويسهم في إعداد نماذج رياضية قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية.