قفزات تاريخية للذهب والفضة في 2025.. أفضل أداء منذ أكثر من 40 عامًا

أكد إيهاب وصفي رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، أن ما حدث عام 2025 كان أفضل أداء لأسعار الذهب والمعادن الثمينة منذ عام 1979، مشيرا إلى أن الأداء يقيم بالإرتفاعات المتتالية التي حدثت فى أسعار الذهب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الإرتفاعات وصلت لحدود ال74% فى أسعار الذهب، وبالنسبة للفضة تم الوصول لأكثر من 120% إرتفاع فى أسعارها، موضحا أن ما حدث أمس هو تصحيح أو نقطة جني أرباح فى المعادن الثمينة بشكل عام.

وتابع: “نجد أن أسعار الذهب أنخفضت بقيمة 5%، و8% للفضة، و10% للبلاتين، ولكن نرجع نشوف إرتفاعات فى أسعار المعادن الثمينة كلها بوجه عام، وإرتفعنا بالنسبة للذهب عن أمس بحدود ال2%، و3.4% للفضة”.