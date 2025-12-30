كأس الأمم الأفريقية.. نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهي منتخب نيجيريا الشوط الأول متفوقا على منتخب أوغندا بهدف نظيف من المباراة المقامة حاليا بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

جاء الهدف بالدقيقة 28، من هجمة منظمة من لاعبي نيجيريا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيسايو باشيرو بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بول أونواتشو بتسديدة سكنت الشباك.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد أوغندا ضمن ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، بالمجموعة التي تضم ايضا تنزانيا وتونس.

وتحمل هذه المواجهة طابعاً تاريخياً خاصاً، إذ تُعد ثاني لقاء بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويعود أول وآخر صدام بينهما في البطولة إلى نصف نهائي نسخة 1978، حين فاجأت أوغندا نظيرتها نيجيريا وحققت فوزاً مثيراً بنتيجة (2-1)، بفضل أهداف عبد الله نصور في الدقيقة 11، وتعادل مارتينز إيو لنيجيريا في الدقيقة 54، قبل أن يحسم فيليب أوموندي النتيجة بعد أربع دقائق فقط، مانحاً أوغندا بطاقة العبور.

يدخل منتخب نيجيريا هذه المباراة بصفته أحد أبرز المرشحين، بعدما ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي عقب تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية. في المقابل، يحتل منتخب أوغندا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط من مباراتين، ما يجعله مطالباً بتحقيق الفوز لا غيره من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة.