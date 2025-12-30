تعرف على تاريخ مواجهات الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

يسعي المنتخب الجزائري لتحقيق العلامة الكاملة عندما يواجه منتخب غينيا الاستوائية غدا الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.



وضمن المنتخب الجزائري التأهل لدور الـ16 وصدارة المجموعة بفضل فوزه بأول مباراتين على السودان 3 / صفر في الجولة الأولى، وعلى بوركينا فاسو 1 / صفر في الجولة الثانية.



في المقابل، ودع منتخب غينيا الاستوائية منافسات البطولة رسميا بعد خسارته في أول مباراتين أمام بوركينا فاسو 1 / 2 وأمام السودان بهدف نظيف.



وبعد انتهاء آماله في العبور لدور الـ 16 سيخوض منتخب غينيا الاستوائية اللقاء بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية ليودع البطولة مرفوع الرأس، خاصة وأنه لن يتمكن من التأهل للدور التالي حتى كأحد أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث نظرا لأن نظام التأهل يعتمد على المواجهات المباشرة.



وعلى الصعيد التاريخي، لا يعد منتخب غينيا الاستوائية من القوى البارزة في كأس أمم أفريقيا، ويظل أفضل إنجاز له هو الوصول إلى الدور قبل النهائي في نسخة 2015 التي استضافها، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.



كما تعكس نتائجه الأخيرة خارج البطولة حالة من التذبذب، فقبل الخسارة أمام بوركينا فاسو والسودان، خسر منتخب غينيا بهدفين نظيفين أمام مدغشقر في نوفمبر، ثم فوز ودي صعب بهدف نظيف على منتخب كينيا.



وتتشابه هذه السلسلة مع نتائجها المتباينة في تصفيات كأس العالم مطلع العام، والتي شملت تعادلا 1/1 مع ليبيريا، وخسارة قاسية صفر/ 3 أمام مالاوي في أكتوبر، ثم الخسارة بهدف نظيف أمام تونس في سبتمبر الماضي.



وخلال آخر ست مباريات رسمية، سجل منتخب غينيا الاستوائية ثلاثة أهداف فقط، مقابل استقبال سبعة أهداف، ما يبرز معاناته الهجومية والحاجة إلى تحسن كبير إذا أراد مجاراة المنتخب الجزائري، والخروج بنتيجة مشرفة.



وعلى مستوى المواجهات المباشرة، لم يلتق المنتخبان كثيرا، حيث التقيا في ثلاث مناسبات سابقة، فاز فيها المنتخب الجزائري في مباراة وتعادلا في واحدة وفاز منتخب غينيا الاستوائية في مباراة.

في المقابل، يدخل المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد ضمان التأهل للدور التالي وضمان صدارة المجموعة.



وتحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، أظهر المنتخب الجزائري انضباطا تكتيكيا ومرونة في الأداء، حيث عكست مواجهة بوركينا فاسو قدرته على إدارة المباريات وحسم النتائج حتى في ظل تراجع الفاعلية الهجومية.

