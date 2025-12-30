قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
تغييرات في تشكيلة الجزائر أمام غينيا الاستوائية

منتخب الجزائر

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
عبدالحكيم أبو علم

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه سيحدث عدة تغييرات على قائمة فريقه الأساسية، التي تواجه غينيا الاستوائية، غدا الأربعاء.

ويلعب منتخب الجزائر مع منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.

وضمن منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 3 / صفر على منتخب السودان، و1 / صفر على منتخب بوركينا فاسو في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة على الترتيب.

ويتفوق المنتخب الجزائري، الذي عاد للظهور في الأدوار الإقصائية للبطولة التي توج بها عامي 1990 و2019 بعد غيابه عنها في النسختين الماضيتين، بفارق 3 نقاط أمام منتخبي بوركينا فاسو والسودان، اللذين يلتقيان غدا أيضا في ذات الوقت، في حين يقبع منتخب غينيا الاستوائية في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليودع المسابقة رسميا.

وأضاف بيتكوفيتش، "هناك تغييرات، هناك عناصر سأدخلها في التشكيلة، وهناك لاعبون أتطلع لتقييم مردودهم".

وتحدث المدرب البوسني عن مباراة غينيا الاستوائية، حيث قال "هذه مباراة مهمة بالنسبة لنا، نحن نحترم منتخب غينيا الاستوائية، نعرف المنافس والمنافس يعرفنا وستكون مباراة صعبة، وسنكون علينا عدم منحهم فرصا للسيطرة علينا، يجب أن نسيطر عليهم".

وتطرق بيتكوفيتش للحالة الصحية لكل من حجام وشرقي، وقال في هذا السياق: " نشعر بالأسف، لن يكون بإمكانهما اللعب، وسنتابع حالتهما الصحية في الأيام القادمة".

منتخب الجزائر بطولة أفريقيا رياض محرز كرة قدم مصر المغرب

