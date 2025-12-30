خالد الصاوي: أعتبر نفسي شخصية صعبة الطباع.. وراضي عن عام 2025

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه أعتبر نفسي شخصية صعبة الطباع، مشيرا إلى أنه أعتبر تلك الصعوبة في شخصيتي أمر إيجابي، خاصة أنه أقوم بدراسة الناس بشكل جيد لأنه لدي إدراك وعمق للأمور.

وقال خالد الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن عام 2025 كان فارق في حياتي، مؤكدا أنه راضي عن نفسي خلال هذا العام، على الرغم مما واجهته من مشاكل على مستوى الصحة والعلاقات.

وتابع خالد الصاوي :" يجب أن تحصل الثقافة المصرية على مكانتها المعهودة والمركز الدولي سوف يعمل على انتقاء المواهب لإنتاج كوادر جديدة قادرة على حمل راية الثقافة المصرية ".