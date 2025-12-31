قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز العلمين الجديدة يحصل على شهادة الأيزو في الجودة وإدارة الأزمات

رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة خلال جولة تفقدية
رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة خلال جولة تفقدية
ايمن محمود

حصل جهاز مدينة العلمين الجديدة على شهادة الأيزو، كأول جهاز مدينة تابعه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزراة الإسكان تحصل عليها في مجال إدارة الجودة وإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، انه من المقرر ان يتم تنظيم احتفالية حصول جهاز مدينة العلمين الجديدة على شهادة الأيزو، كأول جهاز مدينة تابعه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ووزراة الاسكان تحصل عليها في مجال إدارة الجودة وإدارة الأزمات والكوارث.

واضاف ان الجهود المبذول والتى ساهمت فى تحقيق هذة الإنجاز  تأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،. 

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ، استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة، ضم كل من الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وأسامة أبو علم مدير التخطيط والمتابعة، ووحيد خطاب معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، وذلك خلال زيارتهم لتفقد المنشآت الرياضية بمنطقة الإسكان بالعلمين تمهيدًا لبدء تشغيلها بحضور كل من الدكتور مهندس مصطفى النجدي والمهندس عصام الشيخ والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز والمهندس سعد ياسين معاون رئيس الجهاز والمهندس صالح محمد مدير التنفيذ ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية الي جانب مديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح الدكتور محمد خلف الله أن الزيارة تأتي ضمن جهود التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة لتوفير بيئة رياضية متكاملة، وتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية بالمدينة، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير المدن الجديدة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.


وخلال الجولة، تم تفقد المنشآت الرياضية بمنطقة سكن لكل المصريين ومنطقة الاسكان المتميز ، حيث وجه الدكتور محمد خلف الله بإنشاء منطقة كيدز آريا لتوفير أنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال، بالإضافة إلى تجهيز ملعب بادل وتنس لدعم التنوع الرياضي في المنطقة، مع الموافقة الفنية للموقع وبدء إعداد المخطط التنفيذي لهذه المنشآت بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والتصميم الحديث.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لضمان تجهيز المنشآت وفق خطة تشغيلية متكاملة، تتيح تقديم خدمات رياضية وترفيهية لجميع الفئات العمرية، بما يعزز الثقافة الرياضية ويشجع المواطنين على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للمدينة، والتي تهدف إلى إنشاء منشآت رياضية وترفيهية متكاملة في جميع أنحاء العلمين، لتصبح المدينة نموذجًا للأنشطة الرياضية والثقافية، وتعد خطوة هامة ضمن خطة تسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخيار محافظة مطروح مدبنة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

سيوة تستعد لاستقبال العديد من الوفود السياحية

سيوة تتزين لاستقبال زوار الواحة احتفالا برأس السنة.. صور

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد الموقف العمومي الجديد بالسنبلاوين استعدادًا لافتتاحه

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

المنيا.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد