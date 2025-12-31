مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى مع استقبال العام الميلادي الجديد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المتنزهات والحدائق العامة والمستشفيات، تزامنًا مع احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد.

وأكد محافظ مطروح، جاهزية المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين خلال هذه المناسبة .

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أن المحافظة تشهد توافدًا ملحوظًا للسياحة الداخلية والأجنبية، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وتنوع الأنماط السياحية التي تتميز بها مطروح خلال موسم رأس السنة.

وأضاف أن الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة استعدت بدورها لاستقبال الزائرين، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة تليق بالمكانة السياحية لمحافظة مطروح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام المركز الثقافي الإسلامي الجديد يرافقه النائب محمد دخيل والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والمحاسب رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام وعدد من مديري الإدارات وعمد ومشايخ الحمام

وأوضح الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المركز الثقافي الإسلامي بالحمام على مساحة 250 م٢ يضم قاعتين بعدد 100 طالب بالقاعة الأولي و 50 طالب بالقاعة الثانية

بالإضافة إلى الغرف الإدارية ودورات المياه بتكلفة 850 ألف جنيه

ومع بدء تشغيله تقدم 130 طالب للالتحاق بها تم قيد 109 طالب حتى الآن ، مشيرا إلى أن الدراسة بالمركز لعدد 9 مواد شرعية وفقهية كالفقة والعقيدة والحديث والتجويد وغيرها

بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي الحمام مع افتتاح المركز الثقافي الإسلامي الثانى بمطروح ، و الشكر لمديرية أوقاف مطروح على جهود إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بما يليق باستقبال طلاب المركز وزائريه ، و التأكيد على تقديم كافة الدعم لدور المركز التعليمي والدعوى في تأهيل و تخريج كوادر من الوعاظ وإئمة المساجد مع نشر وسطية الدين الإسلامي السمحة.

يأتى ذلك استكمالا لأحتفالات المحافظة بالعيد القومى مع افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.