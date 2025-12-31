قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك
34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي
الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة
2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق الأسماك بمحافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، في ظل انتظام وصول كميات متنوعة من الأسماك الطازجة إلى مختلف المراكز والقرى، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن الأسعار داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة، إلى جانب استمرار تدفق الأسماك من المحافظات الساحلية، الأمر الذي أتاح للمستهلك خيارات متعددة بأسعار مناسبة.

ويعكس الإقبال المتزايد على شراء الأسماك وعيًا متناميًا لدى المواطنين بأهميتها الغذائية، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للبروتين، فضلًا عن كونها بديلًا مناسبًا للحوم الحمراء والدواجن في ظل تذبذب أسعارها أحيانًا، وأسهم هذا الإقبال، مدعومًا بوفرة المعروض، في تنشيط حركة البيع داخل الأسواق دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار.

أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم جاءت كالتالي:
البلطي المحلي: 115 جنيهًا للكيلوجرام
البياض: بين 100 و110 جنيهات
المبروك: 110 جنيهات للكيلو
المكرونة: 165 – 175 جنيهًا
البوري: 170 جنيهًا للكيلوجرام
الجمبري: بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق، أكد تجار الأسماك أن تنوع الأصناف المطروحة أسهم في جذب شرائح مختلفة من المستهلكين، خاصة مع توافر أنواع تلائم مختلف المستويات الاقتصادية.

 ورغم الطبيعة الصحراوية لمحافظة الوادي الجديد وغياب المسطحات المائية الطبيعية، فإن المشروعات القومية والمحلية في مجال الاستزراع السمكي أحدثت تحولًا ملموسًا في خريطة الإنتاج السمكي بالمحافظة، ونجحت هذه المشروعات في استغلال الموارد المائية المتاحة بصورة فعالة، ما ساهم في توفير كميات منتظمة من الأسماك الطازجة وتقليل الاعتماد على الوارد من المحافظات الساحلية.

كما ساعد دعم صغار المربين وتقديم الإرشاد الفني والبيطري على توسيع قاعدة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشباب، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في خلق فرص عمل محلية،  ويواكب ذلك دور رقابي نشط من الجهات المعنية لضمان سلامة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية.

ويؤكد استمرار استقرار أسعار الأسماك وتنوع المعروض قدرة محافظة الوادي الجديد على تعزيز أمنها الغذائي وتنمية قطاع الاستزراع السمكي، ليصبح أحد القطاعات الواعدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي في آن واحد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

ترشيحاتنا

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة

رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة استعدادا لمسابقة التعيين لوظيفة معاون

الإدارية العليا

الإدارية العليا: لجان توفيق المنازعات غايتها تحقيق العدالة الناجزة وتقليل النفقات

المتهمين

القبض على 7 عناصر جنائية تعدوا على شخص بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

بالصور

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد