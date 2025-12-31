رفع درجة الاستعداد بمستشفيات مطروح تزامناً مع احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح ، تزامناً مع إحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد مع زيادة المترددين على المحافظة ،وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة ، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح.

واشار إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة .

وأضاف علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

واكد وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وايقاف الأجازات الغير وجوبية لمديري المستشفيات والادارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد علي تواجد مدير المنشأة ، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها .

واضاف على التأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والادوية وسهولة الاتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقاً للسياسات بالإضافة إلى عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد ادنى عدد اثنين فرد على مدار ال ٢٤ ساعة ، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية وأن يكون متاح أمام الجمهور ( ٠١٢٢٤٠٥٣١٥٧ )

ووجة لمديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

كما أكد علي استمرار العمل في قطاعات (الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة ، للتأكد من انتظام سير العمل .