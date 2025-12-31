وكيل أوقاف الغربية يناقش سبل تطوير الأداء الدعوي للواعظات ورفع كفاءتهن العلمية والدعوية

ناقش الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، سبل تطوير الأداء الدعوي للواعظات، ورفع كفاءتهن العلمية والدعوية، وتعظيم الاستفادة من الأنشطة المختلفة، وعلى رأسها تحفيظ القرآن الكريم، والدروس الدينية، والندوات التوعوية التي تستهدف بناء الإنسان وبث القيم الأخلاقية والوطنية.

توجيهات أوقاف الغربية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، مع وفد من السيدات الواعظات بمديرية أوقاف الغربية، بحضور د. حسام الدين عبد الفتاح نصار، مسئول التدريب بالمديرية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتعزيز الدور الدعوي للمرأة، وإيمانًا بأهميته في توعية السيدات، وتحفيظ القرآن الكريم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الدعوية والتثقيفية.

تعظيم الدور الرائد

وخلال هذه المقابلات، أكد وكيل الوزارة، على أهمية الدور الرائد الذي تقوم به الواعظات في بناء الوعي الديني الصحيح داخل الأسرة والمجتمع، مشددًا على ضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ، وبذل أقصى الجهد في أداء الرسالة الدعوية بما يحقق مقاصد الشريعة، ويخدم قضايا المجتمع المختلفة.

كما وجّه ،الواعظات إلى الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، القائم على الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والحجة الرشيدة، بما يسهم في ترسيخ صحيح الدين ونشره بين السيدات والفتيات.

تمكين المرأة دعويا

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم وتمكين المرأة دعويًا، وتقديرًا لدورها الفاعل في نشر الوعي الديني الصحيح، والمساهمة في بناء مجتمع متماسك يقوم على القيم الإسلامية السمحة والفكر الوسطي المعتدل.