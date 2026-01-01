طريقة عمل نودلز بالخضار والدجاج ...أحلى من المطاعم

نودلز بالخضار والدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدف البعض إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل نودلز بالخضار والدجاج، فيما يلي بمذاق لذيذ وشهي.

مقادير نودلز بالخضار والدجاج



● صويا صوص ١/٢ كوب

● كاتشب ١/٢ كوب

● ثوم مفروم ٦

● زنجبيل مفروم ١ ملعقة كبيرة

● عسل ٢ ملعقة كبيرة

● ملح وفلفل

● ١ ملعقة كبيرة نشا

للخضار :

● زيت سمسم ٢ ملعقة كبيرة

● ٢ صدور دجاج مقطعة شرائح

● ملح

● فلفل

● بصل شرائح

● جزر مقطع شرائح

● ١/٢ فلفل أخضر و أحمر

● مكرونة فتوتشيني



للوجه :

● بصل أخضر

● ١ ملعقة صغيرة سمسم



طريقة تحضير نودلز بالخضار والدجاج



يشوح الدجاج في الزيت مع ملح وفلفل

ثم ترفع من على النار ويشوح الجزر في نفس الطاسة

ثم يضاف البصل والفلفل والثوم والجنزبيل ويشوحوا

يضاف كاتشاب وصويا صوص

يذوب النشا في كوب ماء ويضاف للطاسة

ثم يضاف الدجاج مرة أخرى وتترك للغليان

ثم يضاف المكرونة وزيت السمسم

وتخلط جيدا

وتقدم ساخنة