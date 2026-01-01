قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العمدة موسى أبو الجاهل رئيسًا لمجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح

خلال تسلم العمدة موسي مهام عمله
خلال تسلم العمدة موسي مهام عمله
ايمن محمود

تسلّم العمدة موسى سبيته أبو الجاهل الصنقري، مهام عمله رسميًا رئيسًا لمجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، خلفًا للشيخ مبروك أبو الحشر.

وأكد أبو الجاهل، أن مجلس العمد والمشايخ يُعد أحد الركائز الأساسية في دعم الاستقرار المجتمعي والتواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والتعاون بين جميع العمد والمشايخ لخدمة أبناء مطروح، والمساهمة في حل المشكلات والقضايا المجتمعية المختلفة، بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المطروحي وقيمه وتقاليده الأصيلة.

وتقدم أبو الجاهل بخالص الشكر والتقدير للشيخ مبروك أبو الحشر، رئيس المجلس السابق، على ما قدمه من جهود مخلصة وعمل دؤوب خلال فترة رئاسته للمجلس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال ما تم إنجازه، والبناء على النجاحات السابقة، بما يحقق الصالح العام.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز قنوات التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ودعم مبادرات الصلح وحل النزاعات بالطرق العرفية، إلى جانب المشاركة الفعالة في مختلف القضايا التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين، وبما يعكس الدور الوطني والمجتمعي للعمد والمشايخ.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق نظم مجمع إعلام مطروح  ندوة تحت عنوان (أهمية العناية بصحة الأم والطفل بعد الولادة) وذلك بمركز رعاية الطفولة والأمومة بمدينة مرسى مطروح ومشاركة عدد من السيدات المترددات على المركز و الرائدات الصحيات والطاقم الطبى بمركز الرعاية .

و​أوضحت خلود رفعت مدير مجمع الإعلام، أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع كفاءة الخصائص السكانية، حيث يبدأ بناء مجتمع قوي من الاهتمام بصحة الفرد منذ اللحظات الأولى، وتقليل معدلات وفيات الأمهات والأطفال واضافت أن تلك الحملة تساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي الصحي في المجتمعات المحلية.

كما تحدثت د أمنية الشرقاوى طبيبة بمديرية الصحة حول المخاطر الصحية التي قد تواجه الأم والطفل في فترة ما بعد الولادة، مؤكدة أن هذه المرحلة لا تقل أهمية عن فترة الحمل.  

وأضافت أن فترة ما بعد الولادة تحتاج إلى متابعة الحالةالصحية للأم و الاهتمام بالتغذية السليمة والاهتمام بأخذ فيتامين (أ) الذى ينقص فى جسم الأم عقب الولادة فلابد من تعويضه نظرا لأهميته للأم والطفل بالاضافة إلى ملاحظة علامات الخطر التي تستوجب التدخل الطبي و منها النزيف وتورم الجسم وعدم إدرار اللبن ومظاهر الإعياء العامة .

وأكدت على أهمية متابعة الصحة النفسية للأم حيث تتعرض بعض الأمهات لما يسمى (اكتئاب ما بعد الولادة)ونبهت إلى ضرورة مساعدة الأم على تجاوز تلك الفترة من حياتها بسلام وخاصة من الزوج والأسرة بشكل عام عن طريق الملاحظة والتفهم والتقبل واللجوء إلى المتخصصين فى هذا المجال وعدم الاعتماد على التجارب الشخصية وآراء الآخرين.

وأشارت الشرقاوي إلى ضرورة ​العناية بالمولود مؤكدة على أهمية الفحوصات الدورية، وجدول التطعيمات الأساسية، ومتابعة الوزن والطول وتعلم طرق التعامل الصحيح مع حديثي الولادة 

 كما أوضحت، أهمية​ الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز مناعة الطفل وتقوية الروابط العاطفية، فضلًا عن فوائدها الصحية للأم.وذكرت أن المراكز والوحدات الصحية تقدم خدمة المشورة قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة ونبهت إلى ضرورة التعرض لتلك الخدمات.

واختتمت الندوة بتوصيات بضرورة المتابعة الدورية في مراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة بالمحافظة، والاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العمد والمشايخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

المطرب الشعبي محمود الليثي

محمود الليثي: حزنت لوفاة المطربين أحمد عامر وإسماعيل الليثي.. وبوسي أجمل صوت نسائي

أرشيفية

استمرار تصويت المصريين في السعودية مع إقبال متوسط

أرشيفية

ولاء السلامين: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع بداية عام 2026

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد