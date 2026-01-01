أحد العاملين بقهوة أم كلثوم: عبد الوهاب كان بيطلب مشاريب من القهوة وهو في مكتبه

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، للحديث عن الست أم كلثوم كوكب الشرق .

وقال عم علي أحد العاملين في قهوة أم كلثوم، :" انا موجود في قهوة ام كلثوم منذ عام 1966 وخرجت من سوهاج لما كان عندي 15 سنة".

وتابع عم علي :" لما جيت قهوة ام كلثوم اجرت غرفة بـ 50 قرش في الشهر "،مضيفا:" انا كنت بشوف فنانين ومفكرين وناس بتسمع ام كلثوم بإنصات شديد ".

واكمل عم علي :" لما حفلة ام كلثوم بتبدأ كان مرتادي القهوة بيسمعوا بإنصات "، مضيفا:" في يوم إجازتي كنت بحب أجي الشغل في قهوة أم كلثوم ".

ولفت عم علي :" قهوة ام كلثوم كانت ملتقى فكري والموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيطلب مشاريب لضيوفه من القهوة دي ومكتبه كان جمب القهوة ".

وتابع عم علي :" الفنان عادل ادهم كان بيقعد على قهوة أم كلثوم وكان بيقعد يبص على الشارع".