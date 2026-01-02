قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يراهن على الموهبة المصرية.. أكثر من ربع مليار جنيه لضم هذا اللاعب| إيه الحكاية؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تحرك جاد من نادي برشلونة للتعاقد مع الموهبة المصرية الصاعدة حمزة عبدالكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 280 مليون جنيه مصري.

وذكر موقع Football España، يوم الخميس، أن النادي الكتالوني وضع اللاعب ضمن أولوياته بعد متابعته عن كثب خلال الفترة الماضية.

تفاصيل العرض الكتالوني

بحسب التقرير، يعتزم برشلونة التقدم بعرض مبدئي تبلغ قيمته 1.25 مليون يورو لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، يتبعها تفعيل بند شراء بقيمة 1.5 مليون يورو، مع وجود متغيرات وحوافز إضافية قد ترفع إجمالي الصفقة إلى 5 ملايين يورو.

ويعكس هذا العرض قناعة إدارة برشلونة بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب رغم صغر سنه.

خطة فنية واضحة داخل برشلونة

يخطط النادي الكتالوني لإلحاق عبدالكريم، البالغ من العمر 17 عاما، بالفريق الثاني لبرشلونة، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الإسبانية، في ظل النقص العددي الذي يعانيه الفريق على مستوى الخط الهجومي بسبب الإصابات.

ولا يستبعد داخل أروقة النادي تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول خلال الموسم المقبل، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبل المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

اهتمام أوروبي متزايد

لم يأتي اهتمام برشلونة من فراغ، إذ برز اسم حمزة عبدالكريم بقوة خلال الفترة الأخيرة كأحد أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة، عقب تألقه اللافت في كأس العالم للناشئين، ما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية.

وكان بايرن ميونيخ قد أبدى اهتماما سابقا بضم اللاعب على سبيل التجربة، قبل أن يدخل برشلونة بقوة على خط المفاوضات، ويعيد اسمه إلى واجهة المشهد الأوروبي.

من هو حمزة عبدالكريم؟

ولد حمزة عبدالكريم في 1 يناير 2008، وبدأ مشواره الكروي بعيدا عن الأضواء، حيث نشأ في ماليزيا رفقة أسرته.

وفي عام 2020، انضم إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعد اجتيازه الاختبارات بنجاح وهو في سن الثانية عشرة.

وخلال الموسم الماضي، حصل على فرصته الأولى مع الفريق الأول للأهلي في مباراة أمام بتروجيت بالدوري المصري، في خطوة عكست ثقة الجهاز الفني في موهبته وقدرته على التطور السريع.

بوابة العالمية تفتح أبوابها

اليوم، يقف حمزة عبدالكريم على أعتاب واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية، مع إمكانية الانتقال إلى أحد أكبر أندية العالم، في سيناريو قد يعيد للأذهان قصص نجاح لاعبين مصريين طرقوا أبواب العالمية مبكرا.

ويبقى السؤال هل يكون برشلونة هو البوابة التي يعبر منها الموهوب المصري إلى النجومية الأوروبية؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف الإجابة.

