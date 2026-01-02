وكيل وزارة صحة مطروح يتابع الإجراءات الوقائية والاحترازي بمنفذ السلوم البرى

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري الحدودى .

وتابع وكيل الوزارة ، الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه .

وتأكد من مدى جاهزية المنفذ وتوافر القوى البشرية وجميع مستلزمات التشغيل، وتذليل كافة المعوقات وتعزيز القوى البشرية ودعم المنفذ بالمستلزمات اللازمة والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى اسقبال القادمين.

وتم استعراض مؤشرات العمل ومراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها .

رافق وكيل وزارة الصحة بمطروح أثناء المرور الدكتور شادى شاهين مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هبة ترماز مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد فؤاد مدير إدارة الحجر الصحى ومدير المعمل المشترك والدكتور أمينة شلتوت نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتور محمود جمال مدير إدارة السلوم الصحية .وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح الى استمرار المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة وفقاً وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .