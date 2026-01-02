قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
وكيل وزارة صحة مطروح يتابع الإجراءات الوقائية والاحترازي بمنفذ السلوم البرى

وكيل وزارة الصحة خلال تفقد المنشآت الطبية. بالسلوم
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد المنشآت الطبية. بالسلوم
ايمن محمود

 تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري الحدودى .

وتابع وكيل الوزارة ، الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه .

وتأكد من مدى جاهزية المنفذ وتوافر القوى البشرية وجميع مستلزمات التشغيل، وتذليل كافة المعوقات وتعزيز القوى البشرية ودعم المنفذ بالمستلزمات اللازمة والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى اسقبال القادمين.

وتم استعراض مؤشرات العمل ومراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها .

رافق وكيل وزارة الصحة بمطروح أثناء المرور الدكتور شادى شاهين مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هبة ترماز مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد فؤاد مدير إدارة الحجر الصحى ومدير المعمل المشترك والدكتور أمينة شلتوت نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتور محمود جمال مدير إدارة السلوم الصحية .وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح الى استمرار المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة وفقاً وتوجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وتعليمات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

