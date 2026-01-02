جامعة عين شمس تستجيب الشكاوى مجتمعية بنسبة إنجاز قياسية

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضيــاء زين العابدين عن حصاد منظومة الرد على شكاوى المواطنين لعام 2025، مؤكدة نجاحها في تحقيق طفرة نوعية بمعدلات الأداء والاستجابة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الإدارية والتعليمية والتي تتم من خلال الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة - خدمة المواطنين

وكشف التقرير السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عن تحقيق جامعة عين شمس للأهداف المخطط لها، حيث جاءت المؤشرات كالتالي:

مؤشر إنجاز الشكاوى الكلي والذي حققت فيه الجامعة نسبة إنجاز بلغت 99.42%

حيث تجاوزت المستهدف الذي كان محدداً بنسبة 95.10% خلال الفترة من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2025.

فوفقاً لإحصائيات عام 2025، تعاملت الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة بفاعلية مع آلاف الطلبات والشكاوى، مسجلة إجمالي عدد الشكاوى المستلمة 3735 شكوى والتي انقسمت إلى 3216 شكوى فردية و 519 شكوى جماعية.

ونجحت الجامعة في إنهاء تنفيذ 3855 شكوى بما يشمل الشكاوى الواردة خلال العام والشكاوى المرحلة من فترات سابقة

وتم تنفيذ 3622 شكوى وردت خلال العام الحالي، بالإضافة إلى حسم 233 شكوى من فترات سابقة.

هذا وحققت المنظومة سرعة استجابة متميزة بمعدل انجاز الشكاوي 96.97% خلال الفترة ، حيث بلغ متوسط زمن الرد على الشكوى 28 يوماً فقط

وأظهرت الإحصائيات تنوعاً في فئات المتعاملين مع المنظومة، حيث تصدر المواطنون القائمة بنسبة كبيرة بلغت3521 مواطن، يليهم الجهات الحكومية 88 جهة، والمقيمين 31، وذوي الاحتياجات الخاصة 17، مما يعكس شمولية المنظومة وقدرتها على استيعاب كافة الفئات..

تأتي هذه النتائج المتميزة بمعدل إنجاز عام للشكاوى وصل إلى 96.97%، مما يضع جامعة عين شمس في مقدمة المؤسسات الحكومية الأكثر استجابة وتفاعلاً مع متطلبات المواطنين خلال عام 2025.