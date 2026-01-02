قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة عين شمس تستجيب الشكاوى مجتمعية بنسبة إنجاز قياسية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضيــاء زين العابدين عن حصاد منظومة الرد على شكاوى المواطنين لعام 2025، مؤكدة نجاحها في تحقيق طفرة نوعية بمعدلات الأداء والاستجابة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الإدارية والتعليمية والتي تتم من خلال الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة - خدمة المواطنين

وكشف التقرير السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عن تحقيق جامعة عين شمس للأهداف المخطط لها، حيث جاءت المؤشرات كالتالي:
مؤشر إنجاز الشكاوى الكلي والذي حققت فيه الجامعة نسبة إنجاز بلغت 99.42%
حيث تجاوزت المستهدف الذي كان محدداً بنسبة 95.10% خلال الفترة من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2025.

فوفقاً لإحصائيات عام 2025، تعاملت الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة بفاعلية مع آلاف الطلبات والشكاوى، مسجلة إجمالي عدد الشكاوى المستلمة 3735 شكوى والتي انقسمت إلى 3216 شكوى فردية و 519 شكوى جماعية.

ونجحت الجامعة في إنهاء تنفيذ 3855 شكوى بما يشمل الشكاوى الواردة خلال العام والشكاوى المرحلة من فترات سابقة
وتم تنفيذ 3622 شكوى وردت خلال العام الحالي، بالإضافة إلى حسم 233 شكوى من فترات سابقة.

هذا وحققت المنظومة سرعة استجابة متميزة بمعدل انجاز الشكاوي 96.97% خلال الفترة ، حيث بلغ متوسط زمن الرد على الشكوى 28 يوماً فقط

وأظهرت الإحصائيات تنوعاً في فئات المتعاملين مع المنظومة، حيث تصدر المواطنون القائمة بنسبة كبيرة بلغت3521 مواطن، يليهم الجهات الحكومية 88 جهة، والمقيمين 31، وذوي الاحتياجات الخاصة 17، مما يعكس شمولية المنظومة وقدرتها على استيعاب كافة الفئات..

تأتي هذه النتائج المتميزة بمعدل إنجاز عام للشكاوى وصل إلى 96.97%، مما يضع جامعة عين شمس في مقدمة المؤسسات الحكومية الأكثر استجابة وتفاعلاً مع متطلبات المواطنين خلال عام 2025.

جامعة عين شمس شكاوى المواطنين لعام 2025 عام 2025

