قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تدخل قائمة أفضل 10 عربية للعام الثالث

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلن تصنيف الجامعات العربية في نسخته لعام 2025 إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل عشر جامعات عربية، وذلك للمرة الثالثة على التوالى فى  إطار هذا التصنيف العربي المرموق، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاء هذا التقدم اللافت من بين 285 جامعة مشاركة تمثل 20 دولة عربية، من بينها 54 جامعة مصرية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة عين شمس في منظومة التعليم العالي العربي.


ويُعد مجلس التصنيف العربي للجامعات—الذي أُنشئ بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)—أحد أبرز الأطر التقييمية العربية، حيث تم إطلاق نسخته الأولى في ديسمبر 2023.
ويعتمد التصنيف على أربعة محاور رئيسية هي:
التعليم والتعلُّم
البحث العلمي
الإبداع والقيادة والابتكار
التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع
ويتم تقييم كل محور من خلال تسعة مؤشرات دقيقة ذات أوزان محددة، بما يضمن الموضوعية والشفافية، ويعكس الأداء الحقيقي للمؤسسات الأكاديمية. كما يهدف التصنيف إلى دعم التحول نحو جامعات الجيلين الثالث والرابع، من خلال إدراج مؤشرات خاصة بـ العلوم المفتوحة، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتحويلها إلى ابتكارات ذات أثر ملموس.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قائلًا:
«إن إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل عشر جامعات عربية في تصنيف الجامعات العربية 2025 يُعد تتويجًا لجهود مؤسسية متكاملة، ورؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار وخدمة المجتمع، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
ويعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة بتطبيق المعايير الدولية، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي عربيًا ودوليًا، ودعم التحول نحو جامعات الجيلين الثالث والرابع، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة كمحرك للتنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة»

تصنيف الجامعات العربية جامعة عين شمس أفضل عشر جامعات عربية مجلس التصنيف العربي للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

بلاط انترلوك

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بيطري الشرقية

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

هوندا

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد