الخارجية: الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات المصريين في سجون ليبيا
رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروعات محافظة الأقصر.. اليوم
هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟.. بدأت أمس فانتبه لـ10 حقائق
أحمد عيد عبد الملك: مشاكل الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء
ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار النفط تتقلب في بداية 2026 بفعل فائض المعروض
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
أسعار ومواصفات جيلي سيتي راي 2026 في السعودية
ما حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/، شهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، بإجمالي 30 دائرة انتخابية، تم حسم 3 منها بالمرحلة الأولى من الانتخابات، انتظام الخدمات الأمنية، تمهيداً لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحاً.

 قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا. 


وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، لتجري جولة الإعادة على 27 مقعداً فقط بعد أن تم حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات.


يذكر أن الدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام القضاء شملت، قبل حسم 3 مقاعد بالجولة الأولى، كلا من (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة) بمحافظة الوادي الجديد، وبمحافظة اسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان- الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز إدفو)، وبمحافظة الأقصر (الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزه) وبمحافظة المنيا (الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).


كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة -الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط (الدائرة الأولى قسم أول اسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج) وبمحافظة الفيوم (الدائرة الثالثة مركز سنورس).

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

