ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى محل ملابس بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى محل ملابس أسفل عقار بشارع ناصر بشبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه.



تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالواقعة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

إخلاء سبيل المتهمين

من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل، على ذمة القضية، بعد سداد الكفالة المالية المقررة.

وأمرت بتوقيع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه على المتهمين الرئيسيين في الواقعة، فيما تم تغريم مالك قاعة الأفراح وشقيقه مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب إدارة القاعة بدون ترخيص، مع إخلاء سبيل الجميع على ذمة القضية.

وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها قاعة أفراح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أثناء إقامة حفل زفاف صانع المحتوى، والتي تضمنت تدافع عدد من الحضور، وحدوث بعض التلفيات داخل القاعة، إلى جانب اتهامات بالتحرش بالفتيات.

