دخل موسوعة جينيس.. عرض اسطوري للطائرات في سماء رأس الخيمة 2026

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 باحتفالات استثنائية، تصدرتها إمارة رأس الخيمة التي نجحت في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة «جينيس للأرقام القياسية»، من خلال عرض جوي غير مسبوق جمع بين الطائرات المسيرة والألعاب النارية، ليحجز مكانه بين أبرز احتفالات رأس السنة في العالم.

طائر العنقاء يحلق في سماء رأس الخيمة

وسجلت رأس الخيمة رقماً قياسياً في فئة «أكبر عرض جوي لطائر العنقاء مشكل بواسطة طائرات مسيرة متعددة المراوح»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وامتد العرض لمدة 15 دقيقة، بمشاركة 2300 طائرة مسيرة، بينها 1000 طائرة متطورة مزودة بالألعاب النارية وأشعة الليزر، شكلت مجسما ضخما لطائر العنقاء بأجنحته المضيئة، محلقا فوق الواجهة البحرية للإمارة في مشهد بصري أخاذ.

رسائل رمزية وعروض تحبس الأنفاس

وشهد العرض الجوي تشكيل فني آخر حمل عنوان «الترحيب»، ظهر فيه مجسم إنسان ينهض من البحر وذراعاه مفتوحتان، في رسالة رمزية تعكس الأمل والانفتاح على المستقبل.

واختير طائر العنقاء ليمثل روح التجدد والنهضة والتفاؤل، في تجسيد بصري يتماشى مع طموحات الإمارة ورؤيتها التنموية.

ألعاب نارية تمتد ستة كيلومترات

عقب انتهاء عروض الطائرات المسيرة، انطلقت الألعاب النارية في عرض ضخم امتد على مسافة ستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى منطقة الحمراء، تزامنا مع العد التنازلي لدخول العام الجديد، ليحول سماء رأس الخيمة إلى لوحة ضوئية مبهرة.

الإمارات عاصمة الأرقام القياسية

ويأتي إنجاز رأس الخيمة ضمن توجه أوسع لدولة الإمارات، التي استقبلت 2026 بعروض ضخمة للألعاب النارية والطائرات المسيرة في عدة إمارات، ضمن مساعي لتحطيم خمسة أرقام قياسية عالمية، ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للاحتفالات الكبرى والفعاليات المبتكرة.

ليلة عالمية بامتياز

وفي وقت كانت فيه سماء رأس الخيمة تتلألأ بطائر العنقاء، شهدت مدن عالمية وعواصم عربية احتفالات موازية، من عروض الليزر في دبي، إلى الفعاليات الجماهيرية في الرياض والقاهرة، فيما واصلت مدن مثل ريو دي جانيرو ونيويورك تقاليدها العريقة في استقبال العام الجديد.

لكن عرض رأس الخيمة، بما حمله من إبداع تقني ورسائل رمزية، خطف الأضواء، مؤكداً أن الإمارات باتت لاعبا رئيسيا في صناعة المشهد الاحتفالي العالمي.