منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

دخل موسوعة جينيس.. عرض اسطوري للطائرات في سماء رأس الخيمة 2026

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
أمينة الدسوقي

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 باحتفالات استثنائية، تصدرتها إمارة رأس الخيمة التي نجحت في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة «جينيس للأرقام القياسية»، من خلال عرض جوي غير مسبوق جمع بين الطائرات المسيرة والألعاب النارية، ليحجز مكانه بين أبرز احتفالات رأس السنة في العالم.

طائر العنقاء يحلق في سماء رأس الخيمة

وسجلت رأس الخيمة رقماً قياسياً في فئة «أكبر عرض جوي لطائر العنقاء مشكل بواسطة طائرات مسيرة متعددة المراوح»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وامتد العرض لمدة 15 دقيقة، بمشاركة 2300 طائرة مسيرة، بينها 1000 طائرة متطورة مزودة بالألعاب النارية وأشعة الليزر، شكلت مجسما ضخما لطائر العنقاء بأجنحته المضيئة، محلقا فوق الواجهة البحرية للإمارة في مشهد بصري أخاذ.

رسائل رمزية وعروض تحبس الأنفاس

وشهد العرض الجوي تشكيل فني آخر حمل عنوان «الترحيب»، ظهر فيه مجسم إنسان ينهض من البحر وذراعاه مفتوحتان، في رسالة رمزية تعكس الأمل والانفتاح على المستقبل.

واختير طائر العنقاء ليمثل روح التجدد والنهضة والتفاؤل، في تجسيد بصري يتماشى مع طموحات الإمارة ورؤيتها التنموية.

الخروج ليلة رأس السنة

ألعاب نارية تمتد ستة كيلومترات

عقب انتهاء عروض الطائرات المسيرة، انطلقت الألعاب النارية في عرض ضخم امتد على مسافة ستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى منطقة الحمراء، تزامنا مع العد التنازلي لدخول العام الجديد، ليحول سماء رأس الخيمة إلى لوحة ضوئية مبهرة.

الإمارات عاصمة الأرقام القياسية

ويأتي إنجاز رأس الخيمة ضمن توجه أوسع لدولة الإمارات، التي استقبلت 2026 بعروض ضخمة للألعاب النارية والطائرات المسيرة في عدة إمارات، ضمن مساعي لتحطيم خمسة أرقام قياسية عالمية، ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للاحتفالات الكبرى والفعاليات المبتكرة.

ليلة عالمية بامتياز

وفي وقت كانت فيه سماء رأس الخيمة تتلألأ بطائر العنقاء، شهدت مدن عالمية وعواصم عربية احتفالات موازية، من عروض الليزر في دبي، إلى الفعاليات الجماهيرية في الرياض والقاهرة، فيما واصلت مدن مثل ريو دي جانيرو ونيويورك تقاليدها العريقة في استقبال العام الجديد.

لكن عرض رأس الخيمة، بما حمله من إبداع تقني ورسائل رمزية، خطف الأضواء، مؤكداً أن الإمارات باتت لاعبا رئيسيا في صناعة المشهد الاحتفالي العالمي.

موسوعة جينيس دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة رأس الخيمة جينيس للأرقام القياسية جينيس

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

حمزة الجمل

حمزة الجمل يكشف كواليس اقترابه من الأهلي ومحطات بارزة في مسيرته

ترامب ومادورو

سي.بي.إس نيوز: قوات دلتا الأمريكية تعتقل رئيس فنزويلا

قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس

المجال الجوي

واشنطن تمنع الطائرات الأمريكية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

