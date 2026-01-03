96 عملية جراحية ناجحة بمستشفى سرس الليان ضمن فعاليات «يوم في حب مصر»

أعلن مستشفى سرس الليان في محافظة المنوفية نجاح إجراء 96 عملية جراحية بمختلف التخصصات الجراحية داخل مستشفى سرس الليان، وذلك ضمن فعاليات «يوم في حب مصر»، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مدينة سرس الليان.

وجاءت العمليات في عدد من التخصصات، شملت:

الجراحة العامة: 41 عملية

جراحة الأوعية الدموية: 9 عمليات

النساء والتوليد: 13 عملية

الأنف والأذن: 23 عملية

العظام: 10 عمليات

وقد أُجريت جميع العمليات بنجاح تام، وسط تنظيم دقيق وتكامل في الأداء الطبي، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد موسى مدير مستشفى سرس الليان، وبمشاركة نخبة متميزة من الأطباء وأطقم التخدير والتمريض والفنيين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة في المنوفية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة مديرية الشئون الصحية للتوسع في الأيام الجراحية المكثفة داخل المستشفيات، دعمًا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتوفير خدمة طبية آمنة وعالية الجودة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبما يحقق العدالة الصحية وسرعة حصول المرضى على العلاج.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المشاركة، وعلى رأسهم أطباء الجراحة بمختلف التخصصات، وأطباء التخدير، وهيئة التمريض، والفرق المعاونة، لما بذلوه من جهد وإخلاص، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والانتماء، متمنيًا دوام التوفيق لخدمة أبناء محافظة المنوفية.