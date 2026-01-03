قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
محافظات

96 عملية جراحية ناجحة بمستشفى سرس الليان ضمن فعاليات «يوم في حب مصر»

مستشفى سرس الليان
مستشفى سرس الليان
مروة فاضل

أعلن مستشفى سرس الليان في محافظة المنوفية نجاح إجراء 96 عملية جراحية بمختلف التخصصات الجراحية داخل مستشفى سرس الليان، وذلك ضمن فعاليات «يوم في حب مصر»، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مدينة سرس الليان.

وجاءت العمليات في عدد من التخصصات، شملت:

الجراحة العامة: 41 عملية

جراحة الأوعية الدموية: 9 عمليات

النساء والتوليد: 13 عملية

الأنف والأذن: 23 عملية

العظام: 10 عمليات

وقد أُجريت جميع العمليات بنجاح تام، وسط تنظيم دقيق وتكامل في الأداء الطبي، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد موسى مدير مستشفى سرس الليان، وبمشاركة نخبة متميزة من الأطباء وأطقم التخدير والتمريض والفنيين.

ومن جانبه، أكد  الدكتور عمرو مصطفى  وكيل وزارة الصحة في المنوفية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة مديرية الشئون الصحية للتوسع في الأيام الجراحية المكثفة داخل المستشفيات، دعمًا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتوفير خدمة طبية آمنة وعالية الجودة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبما يحقق العدالة الصحية وسرعة حصول المرضى على العلاج.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المشاركة، وعلى رأسهم أطباء الجراحة بمختلف التخصصات، وأطباء التخدير، وهيئة التمريض، والفرق المعاونة، لما بذلوه من جهد وإخلاص، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والانتماء، متمنيًا دوام التوفيق لخدمة أبناء محافظة المنوفية.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية إجراء عمليات

